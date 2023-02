“Si te pegan, regrésasela”: padre aconseja a su hijo de 6 años que se defienda a golpes y en redes lo apoyaron

Un papa se hizo viral en redes sociales, luego que le dijera a su hijo que, si alguien le buscaba problemas, él tenía que pelear de vuelta para evitar que lo lastimaran y lo respetaran.

Poncho de Nigris le dijo a su hijo que peleara a sus acosadores

El conductor mexicano de televisión, Alfonso ‘Poncho’ de Nigris, aconsejó a su hijo mayor que tenía que responder con violencia y golpes a los acosos que sufre por parte de sus compañeros de escuela.

En el video que publicó en sus redes sociales, habla de manera abierta con su hijo sobre el acoso que ha recibido en clases. El pequeño comentó que otros niños lo molestaban mucho y que incluso llegaron a agredirlo físicamente: “Es que sí, como que me pegó a propósito uno”.

“Si no te defiendes, te van a agarrar de su tontito, ¡eh! Nada más te digo, ya van dos. Si no te defiendes y tú respondes, le dices ‘a la otra va la mía’ y le das, te van a dar ¡eh!”, agregó, el también influencer.

Su método de crianza se hizo viral

El padre simpatizó con su hijo y le dijo que cuando tenía su edad sufrió lo mismo: “A mí me pegaron dos y, al tercero, ya dije ni ma… El tercero, si me dejo que me sigan pegando, me van a agarrar todos de tonto en la escuela”.

A pesar que fue objeto de críticas, De Nigris sabía que estaba haciendo lo correcto: “La directora no te va a defender, nada más le va a decir, ‘no lo vuelvas a hacer’ al niño y tú todo empinado”.

Afortunadamente, los seguidores del actor lo apoyaron en todo momento. “Ponchito es muy noble no es de buscar pleito. Excelente que lo enseñes que no se deje, hay niños muy abusivos”, escribió un seguidor. “Los consejos que le das son buenos ya que es solo defenderse no es generar problemas”, sumó otro.