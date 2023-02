Horóscopo: los colores de la suerte que ayudarán a los signos 23, 24, 25 y 26 de febrero

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tendrás que tomar algunas decisiones que posiblemente tengan algún riesgo que deberás correr o, pero no tienes escapatoria. Solo debes apelar a sus conocimientos y experiencia para que puedas tener resultados positivos, que estén a tu favor. Color de la suerte: verde oscuro.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Hay alguna circunstancia en la que deberás ser bastante diplomática para que tus intereses no se vean afectados, pese a que no comulgues con esas ideas u opiniones de ese grupo de personas con el que estarás reunida estos días de mucha importancia. Color de la suerte: Morado.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Los contratiempos será parte de ti por estos días, es por esta razón que debes tomar tus previsiones. No confiar ciegamente en las circunstancia y tener planes alternativos que te permitan ejecutarlos y salir airosa de estas complicaciones. Color de la suerte: celeste.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Quizás sientas que te están rechazando, que no te están prestando atención y esto se debe a que que estás muy enfocada en lo que piensan y dicen los demás de ti. Aprende a hacer las tus cosas y tomar tus decisiones sin esperar la aprobación de otros. Color de la suerte: negro.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Hay un viaje o una salida por estos días que te hará sentir fenomenal porque conectarás con esa parte de ti que estaba un poco descuidada. Te llenarás de mucha energía positiva, de calidez y reflexionarás sobre cuántos has avanzado y todo lo que has hecho en este tiempo. Color de la suerte: plateado.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

El pasado ya pasó, y por tanto tendrás que soltarlo por las buenas o por las malas, porque no puedes seguir caminando por tu vida con un peso que no te conviene, que no te deja avanzar mucho más rápido. Hazlo para que sientas la gran diferencia. Color de la suerte: anaranjado.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

La envidia te está rodeando, algunas personas desean tener tu estatus, tu familia, tu pareja, pero sobre todo tu ímpetu, porque con este es que lograste conseguir muchas cosas en tu vida, y es algo que de lo que ellos carecen y no saben cómo obtenerlo. Color de la suerte: amarillo.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tienes que salir un poco más, de acercarte a otros, de darte la oportunidad de experimentar cosas nuevas porque la rutina está matando tu esencia, tus brillantes y ideas y esa curiosidad innata que tanto te llevó a descubrir procesos fascinantes. Color de la suerte: terracota.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

La comunicación con una persona muy importante para ti está resquebrajada, no sabes cómo retomarla, así que lo mejor es que enfrentes la situación de una vez por toda y expreses cómo te sientes, pero de una forma muy asertiva. Escucha con atención. Color de la suerte: índigo.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

El estrés por fin cederá y dará paso a la relajación, pero para que esto se materialice tendrás que delegar funciones dentro y fuera del hogar, porque estás tomando todos los roles para ti y eso te está alejando de lo que deseas hacer en realidad. Color de la suerte: blanco.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Se viene un cambio, que aunque no es grande, te cuesta asimilarlos. Será un proceso bastante ligero de digerir, pero tiene que aceptar todo lo nuevo que tendrás, con lo que enfrentarás, para que no lo hagas traumático. Da gracias a Dios por esto y pasa la página. Color de la suerte: coral.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Una gran rabieta te descontrolará y desequilibrará porque pasarás todo el día enfrascada en ese asunto que te consumirá. Busca escuchar música o cantar para distraerte y activar sus energías positivas. Con esa cólera solo tendrás pensamientos negativos y repetitivos. Color de la suerte: verde claro.