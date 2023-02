Horóscopo Chino: La suerte en el trabajo cambiará con la ocultación de la Luna y Júpiter

Con la Luna creciente en un 13%, este miércoles en la noche se dio el acercamiento con Júpiter, lo que permitió que, desde ciertos lugares de la Tierra, se vieran pasando uno al lado del otro, creando al ocultación del gigante, según el portal In the Sky. Este evento astronómico dejó su marca en material laboral en estos signos del horóscopo chino: Tigre, Caballo, Cabra y Perro.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Te darán una oportunidad para que puedas tener un trabajo atemporal, esporádico que se adaptará a tus necesidades, en especial las relacionadas con el manejo del tiempo. No lo debes tomar como algo fijo, sino como una entrada de dinero adicional y como tu salvavidas en días de emergencia cuando las finanzas se vayan a tierra.

Solo tendrás que seguir al pie de la letra las indicaciones que esta persona de confianza te dará para que la magia no se acabe, cumple lo que prometes porque incumplirlas te puede llevar a tener mala suerte por muchísimo tiempo.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Para estos días te concederán el permiso especial que necesitas para concluir algo en tu vida, es posible que tu pareja o alguien te aprecias esté involucrado. Atesora esta decisión que te beneficia, ya serás parte del clan de las afortunadas.

Esta ausencia es probable que cause incomodidad en algunos de tus de tus compañeros, pero que esto no te detenga ni mucho menos te haga sentir mal, porque te lo has ganado con bastante esfuerzo y compromiso en tu puesto, por ese sentido de pertenencia que tienes.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Estos meses ha sido bastante difíciles en materia económica porque el trabajo no se consigue o las ventas están tan críticas que las posibilidades de continuar están en vilo. Sin embargo, las buenas vibras regresan al negocio para dar la estabilidad para quienes ya cuentan con un puesto laboral.,

Mientras que los que están la búsqueda de uno, recibirán esa llamada que los acercará a un empleo para que puedan cumplir con sus responsabilidades. Solo hay que tener un poco de paciencia, quizá alguien eche una mano para acelerar esa contratación.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Los meses de tanto empeño que tuviste el año pasado comenzarán a rendir sus frutos por estos días. Las llamadas, correos, mensajes y todas las formas que usaste para comunicarte y expresar que estabas allí, serán oídas y te darán una buena noticia, que no solo se quedará ahí, sino que es probable que recibas una buena compensación monetaria.

De resultar esto así, pues no vayas a derrochar ese dinero, solo gástalo en algo sumamente necesario o inviértelo en divisas para que al cabo de algunos meses se pueda multiplicar o no se devalúe.