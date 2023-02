Horóscopo Chino: Lo que debes saber sobre tu suerte antes del 24 de febrero

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Dejar de criticar la vida de los demás. En varias oportunidades haz caído en la tentación de hablar sobre cómo llevan sus vidas las personas que te rodean, pero no estás enfocada en cómo está la tuya. Centrar tu atención en otros, no contribuye a la atraer la buena suerte.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Disfruta de las pequeñas cosas que el cosmos te regala a diario. Te la pasas de cabeza en el trabajo y consumida con las tareas del hogar que te impides deleitarte con el canto de un pájaro, la risa de un bebé o la mirada de un abuelo. Hazlo presente en tu vida y verás cómo todo comienza a cambiar.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Darte la oportunidad de hacer algo diferente. Mientras estés en la zona de confort no sabrás que afuera de eso también hay otras cosas que pueden ser mucho mejor. Sal de ahí y comienza por cosas pequeñas como probar un nuevo plato o bebida, visitar un lugar, ver otro tipo de película, etc.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Escucha tus corazonadas, no dejes en visto esas señales de alerta que el cuerpo te envía para indicar que esos que piensas o sientes te puede llevar por el camino que necesitas para tener mayores posibilidades de brillar, de crecer. La intuición, por lo general, tiene poco margen de error.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Maneja la adversidad a tu favor. Si algo no está saliendo como esperas, pues analiza la situación y encuentra esa parte positiva de donde te puedes aferrar para cambiar de nuevo todo y esta vez los resultados serán de acuerdo lo que esperas y, además, tendrás una nueva forma de cómo no hacerlo.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Busca ayuda si sientes que ya no puedes más, pero no te dejes vencer por la circunstancia que estás atravesando, ya que esto es solo un periodo de tu vida, un corto tiempo que también tiene final y si tú no lo hayas, quizás otra persona sí podrá ver lo que tu desesperación y ánimo no te permiten.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Habla, comunica, conversa, pero es vital que expreses, en la medida que tu personalidad te lo permita, las cosas que sientes con las personas que desees, porque esto te permitirá generar una gran conexión con los otros y fortalecer tu núcleo, así como evitar conflictos o sencillamente resolverlos más rápido.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Libérate de la culpa, esta es una carga muy pesada y, sobre todo, inútil que no te deja avanzar al ritmo que quisieras. Para esto tienes que empezar por perdonarte por esas cosas que hiciste o o dejar de hacer, de decir. Ya pasó. Si tiene solución, pues aplícala, sino, déjala que el tiempo se la lleve.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Descansa, el cuerpo es una máquina y como todo artefacto si no se le hace el mantenimiento adecuado o se usa en exceso, pues dura menos o se daña mucho más rápido. Duerme lo suficiente, no uses celulares y tv al momento de estar en la cama, apágalos y descansarás mejor.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Equilibra y cuida tus emociones. Cuando sientas que tienes muchos pensamientos negativos, pues sencillamente comienza a hacer una lista escrita o mental con un pensamiento positivo, un bonito recuerdo o un gran sueño que quieres cumplir.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

No es lo que dices, sino cómo lo haces. Muchas veces más por la vida hiriendo y molestando a los demás con tus frases, es por esto que algunas personas han cambiado su forma de ser contigo o evitan tocar ciertos temas, porque usas una forma bastante despectiva o inquisitoria para responder.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Dedica un día a la semana a recrearte, a llenarte de pensamientos positivos y unirte a personas con buenas biras que te permitan manejar y canalizar esas cosas negativas que quizás pudieran salir de control con una situación que parece poco relevante.