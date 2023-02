Hombre confrontó a mamá en restaurante por tener bebé “muy ruidoso” y provoca arduo debate

Polémica en redes sociales generó un caso ocurrido en un restaurante en la ciudad estadounidense de Las Vegas. En el local, llamado Umezono Sushi and Grill, unos hombres comenzaron a discutir con una familia, debido a que uno de los niños hacía mucho ruido, lo que generó molestia en ellos.

El caso generó debate en redes

En ese instante, uno de los hombre empezó a grabar a la madre y su bebé de 1 año, reclamando por el ruido que hacía.

“Esto es lo que pasa cuando alguien tiene una cena y trae a sus hijos, que son realmente muy ruidosos”, expresó.

“¡Esta persona aquí tiene un niño aquí que hace un ruido muy fuerte!”, se quejó el hombre.

“¡Qué te pasa!”, respondió en tanto la mujer, quien dio a conocer lo ocurrido en redes sociales, explicando que ella había ido a cenar con su hija de 13 años y su hijo de 1 año.

“Estas dos criaturas comenzaron a burlarse de mi hija de 1 año, acosándonos, llamando molesta a una bebé”, indicó en Instagram, afirmando que los hombres fueron a reclamarle a los 5 minutos de haber llegado.

“En este momento estoy temblando terriblemente, no sabía qué hacer ni qué decir. Mi intuición me dijo que si hacía algo fuera de mi carácter, nos iban a causar algún daño, así que saqué mi cámara y comencé a grabar. Pero justo antes de comenzar a grabar, la criatura de la camisa blanca dijo algunos comentarios despectivos, repugnantes y racistas que no deseo repetir en este momento”, expresó.

Finalmente, la mujer señaló que llamó a la policía para denunciar a los hombres, pero que ellos se fueron del restaurante.

El caso generó debate ya que algunas personas defendieron a la madre y pidieron comprensión con los niños. Sin embargo, otras personas apoyaron al hombre e incluso creen que se debería prohibir el ingreso a los niños en algunos restaurantes.