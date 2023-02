Horóscopo: Los cuatro signos que tendrán mala suerte por la conjunción de la Luna y Júpiter

Este 22 de febrero la Luna entrará en conjunción con Júpiter y Venus, un hecho astronómico muy bonito, pero que tendrá consecuencias negativas para los signos del zodiaco: Géminis, Virgo, Libra y Capricornio, quienes tendrán esa mala racha hasta finalizar el 23 de febrero cuando el cosmos vuelva a la normalidad.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Deberás tener sumo cuidado con las operaciones financieras que realizas, todas las que impliquen dinero, porque es muy probable que pierdas unos cuantos pesos por andar distraída y apurada. Veirica que los números que introduces son los correctos, que al terminar la transacción en el cajero automático retires tu tarjeta y más.

Estos días no serán nada agradables y menos con lo que tiene que ver con la economía. No compres lo más económico, porque bien dice el dicho: “lo barato sale caro”. Gracias al cosmos estas malas vibras estarán latentes hasta el 23 de febrero cuando culmine la conjunción de los planetas con la Luna.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Las pelas serán tus compañeras por estos días, así que no busques la paz porque estará de descanso. Serán encuentros bastante agitados, en los que se herirán sentimientos para luego darle paso al remordimiento. La rabia, ya sea tuya o de la otra persona, no los dejará pensar con racionalidad, incluso hasta sacarán favores concedidos, lo que molestará sumamente a la otra parte.

Será una batalla campal en la que el motivo de las peleas será por todo y nada, no habrá tolerancia y sentirás que colapsarás pronto. Por nada del mundo vayas a tomar una decisión bajo esas circunstancias.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Serás la cuna del pesimismo, hasta el 23 de febrero no hay poder sobre humano que te haga entender que también hay aspectos positivos que ver en los que planteas. Ese mismo negativismo te impedirá ver una oportunidad de oro que se te presentará, por pensar que seguro lo que obtendrás no corresponde con lo debes entregar a cambio. Además, verás todo tan gris, que no tendrás ánimo para levantarte de la cama a disfrutar de la vida.

Estarás sumida en malas energías que se pegarán como un chicle al zapato y tendrás que luchar con eso para que no se quede más tiempo, para que no apropie de ti y terminen sumergiéndote en un hoyo negro.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

No es buen momento para pedir cambios de ningún tipo, ni en tu trabajo, ni de casa, ni al cosmos, porque todo lo que hagas saldrá como menos lo pienses. Las estafas estarán a la orden del día, pescando tu momento de debilidad para apropiarse de tu información, que es lo más importante que tienes.

Es posible que pierdas el acceso a ella, sino te pones como perro guardián, porque últimamente estás muy distraída, lo que te hace una presa fácil para estas personas expertas en hacer el mal desde internet.