Horóscopo chino: los números de la suerte para los signos serán afectados por la entrada de Piscis

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Tendrás algunos obstáculos en tu camino que retrasarán todo lo que tienes planeado, por eso debes estar muy atenta para no cometer errores, que pudieran incrementar esa espera e, incluso, causar algunos problemas con otras personas. Número de la suerte: 22.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Aprenderás sobre una situación que vivirás en estos días, pero será aprenderás a ver todo lo que te rodea desde distintas perspectivas, lo que dará un panorama amplio de opciones y formas para actuar y resolver si esto fuera necesario. Número de la suerte: 04.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Estarás muy ansiosa porque la liquidez monetaria que habías tenido ya no es la misma y esto te hace sentir muy vulnerable porque tendrás que depender de un tercero para que puedas resolver un inconveniente. No te preocupes, porque encontrarás la solución. Número de la suerte: 72.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Hay algunas tensiones con un pareja por temas cotidianos, del hogar que te está llevando a cuestionarte si realmente lo amas o solo los une la costumbre. Piensa bien las cosas antes de hablar, y no tomes decisiones desde la rabia, porque dañarás. Número de la suerte: 69.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Estarás pasando por una severa crisis económica que te pondrá creativa porque tendrás que buscar el dinero cómo sea. Viene una idea brillante, pero ten cuidado porque puede tocar algunos temas legales que pudieran perjudicarte y complicar el panorama. Número de la suerte: 38.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Tu actitud positiva te llevará muy lejos esta semana, a explorar algunos aspectos de tu vida laboral que aún no habías tocado por falta de confianza en ti. Aprovecha al máximo y aprende todo lo necesario para que puedan seguir proyectándote. Número de la suerte: 87.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Tendrás un reencuentro con una mujer emprendedora, poderosa, soñadora que te contagiará de su energía y es probable que termines tomando decisiones que no te atrevías. te hará ver que a veces las cosas no son tan difíciles como una las imagina. Número de la suerte: 65.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Te encuentras en tu mejor momento, estás súper enfocada en lo que quieres y estás trabajando por ello, así que aleja de ti a todas esas personas tóxicas que les molesta tu brillo, que te dirán cosas negativas para bajar te los ánimos. Número de la suerte: 09.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Lograrás grandes resultados esta semana trabajando en equipo. Tú sabes que tus compañeros de trabajo son unos expertos en lo que hacen y todos se compenetrarán por un bien en común. Desearán tener de nuevo la oportunidad de trabajar así. Número de la suerte: 77.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Quizá las cosas no están saliendo como quieres, pero todo tiene una razón y eso no lo comprenderás ahora, sino con el transcurrir del tiempo. Busca todas las formas posibles de llegar al mismo objetivo, pero no desfallezcas en esta misión que el cosmos te asignó. Número de la suerte: 51.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

No esperes que esa persona que amas te diga lo que tienes que hacer, porque llegará a un punto en el que reinará el peligroso silencio y si eso pasa, pues no habrá marcha atrás. Valora lo que hace y colabora sin que te lo pidan. Ten iniciativa. Número de la suerte: 63.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Tienes que aprender a escuchar las opiniones de los demás, porque esa actitud que estás teniendo es muy prepotente y solo está causando que las personas se alejen de ti. Saber lo que piensan otros debes verlo como una ventaja de la que puedes sacar provecho. Número de la suerte: 56.