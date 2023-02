“Sé que no soy Brad Pitt”: se niega a salir con “mujeres feas” y busca chicas “guapas”: lo tunden en redes

“No digo que sea Brad Pitt, pero sé que puedo atraer a mujeres razonables”, señaló Kevin al medio británico The Sun. Es un padre soltero de 42 años y vive en Methil, Fife (Escocia).

Kevin: “No estoy dispuesto a conformarme con la segunda mejor”

Su principal trabajo es como maquinista, pero hace días se hizo viral al referirse a su gusto en mujeres, donde las “feas” no tienen oportunidad con él.

El hombre, de origen escoces, habló con el periódico británico The Sun para entregar detalles específicos de lo que busca en una potencial pareja, siendo muy claro: “No me gustan las mujeres feas. No digo que sea Brad Pitt, pero sé que puedo atraer a mujeres razonables”, afirmó.

Además, se encargó de dar un consejo para hombres y mujeres: “Hace que sea más difícil encontrar a alguien si solo buscas una apariencia de lujo. Tu trabajo va a ser mucho más difícil, y muchos otros hombres probablemente estarán detrás de ellas”, comentó al medio.

Kevin no está dispuesto a bajar sus estándares (TikTok: @boerboelblade2)

Y si bien está al tanto de lo que exige en una mujer, está seguro que es lo quiere: “Pero simplemente no estoy dispuesto a conformarme con la segunda mejor. Me doy cuenta de que podría estar solo durante mucho tiempo “, agregó.

En TikTok fue criticado por sus palabras

Kevin acostumbra a compartir videos de su perro en TikTok a través de su perfil ‘boerboelblade2′. También ha comentad que su última relación amorosa fue hace 3 años, desde entonces ha estado soltero.

Ha intentado tener suerte en aplicaciones de citas como Tinder, pero sin éxito. Sin embargo, no se ha rendido y ha apostado por TikTok para conocer nuevas personas y hablar de sus estándares.

“Básicamente, quiero a una mujer como un diamante en bruto “, dijo en la grabación. “He salido con algunas mujeres que son un poco pesadas y guapas, así que eso me gusta bastante, ¿verdad? Siempre y cuando seas guapa y tengas un buen par de pechos, estoy interesado”, adicionó, lo que causó la molestia de algunas personas.

Kevin y su perro (TikTok: @boerboelblade2)

“Y por eso estás soltero “, dijo un usuario en la publicación, mientras que otra señaló: “Esa misoginia obvia hará que te encierren amigo”. Y a pesar que Kevin aclaró que sus videos son con tono de humor, se mantiene firme con sus requisitos.

“Si recibes un mensaje de una chica, te puedo garantizar que será alguien que no es tan guapa. He bajado mis estándares antes y nunca lo disfruté. No lo volveré a hacer “, expresó a The Sun.