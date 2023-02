Horóscopo chino: Amor y fortuna para cada signo en la conjunción de Venus y Neptuno

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Amor: Los celos estarán presentes por estos dos días, porque diste pie a que desconfiara de ti o tú de él. Traten de resolver este asuntos lo más pronto posible para que se no salga de las manos.

Fortuna: Un trabajo extra te dará el dinero que necesitas para completar y saldar la deuda que te está carcomiendo la tranquilidad. Esta semana tendrás la conciencia tranquila.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Amor: Te buscarán para tentarte, que caigas en la trampa, pero aunque sea muy atractivo lo que te plantean, pues tendrás que plantarte y negarte porque sino causarás mucho dolor a tu alrededor.

Fortuna: Saldrás de tu zona confort, esto te pondrá muy triste y te impedirá ver con claridad todas las oportunidades que tienes en frente para que puedas tener más fortuna en esta nueva vida.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Amor: Un chico con un excelente sentido del humor te dejará cautiva, te gustará demasiado y ahora sí es podrás mostrarle todo lo que tienes. Se visualiza el inicio de una duradera relación.

Fortuna: Estás reflexionado y sientes que en todos estos años has perdido el tiempo porque no has terminado de concretar tu sueño principal, pero no te dejes apabullar que pronto todo cambiará.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Amor: ¿Estás segura que quieres ser la tercera persona en ese romance? Piensa muy bien qué es lo que deseas para tu futuro y si esa persona encaja en esos planes, por no mereces migajas,

Fortuna: Retomarás las conversaciones con un excompañero de trabajo que tenías muchos meses sin ver. te brindará un panorama muy bueno sobre donde está viviendo y quieres hacer planes para ir allá.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Amor: Hay una mujer mayor a la que no le agradas ni un poco, pues te ve como un amena, que el robarás la atención de sus seres queridos, pero con tu carisma te la ganarás.

Fortuna: Desconfía de tanta oferta o descuento, no pague ni un solo peso hasta que no compruebes que realmente se trata de algo confiable y rentable en el que puedes depositar tu dinero.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Amor: Los planes a futuro de tu pareja y los tuyos son muy distintos, no encajas en lo que quiere él y como estás muy enamorada todo esto te causando mucho dolor. Tienen que buscar algo en común.

Fortuna: Entregas hasta lo que no tienes y esto solo está consumiendo tus buenas energías, porque quieres agradara todos y esto no es posible. Es la razón por la que merma el dinero en tu cuenta.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Amor: Busca a la familia para que puedas restituir esas buenas energías que se fueron con una situación complicada que viviste recientemente. Tus seres queridos te darán mucho amor.

Fortuna: Tienes que ponerle orden a tu cuarto, a tu casa para que la energía del dinero comience a fluir hacia a ti, porque tú misma las están bloqueando y por tienes tan mala suerte.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Amor: Tu pareja te sorprenderá porque jamás esperarás que te llegue con algo que tanto de gusta. Esto te demuestra que aunque no es bueno para algunos temas, siempre piensa en ti.

Fortuna: Tienes que administrar mejor todo el dinero que está entrando a tu cuenta, porque estás en época de bonanza, pero la precariedad también llegará pronto y no tendrás nada para sobrevivir.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Amor: Esa actitud que te molesta de tu amigo te está colmando la paciencia y lo mejor será que converses con él para que a futuro y con la presión acumulada digas algo doloroso.

Fortuna: Tendrás gastos relacionados con la salud, ya sea tuya o de algún familiar. Lo cierto es que tendrás que utilizar ese dinero que estaba guardado y destinado para otra cosa.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Amor: Tu pareja está entre su familia y tú, y creo que saldrás perdiendo en todo este cuento, porque no permitirá que su madre o ser querido se quede en el limbo, para que tú no te vayas.

Fortuna: Asumirás la responsabilidad de una empresa, quizá sea momentáneo, pero será importante para ti, porque eso significa que te tienen mucha confianza, que eres una privilegiada.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Amor: Serás comprendida por un hombre joven en tu círculo amistoso, quien se dará cuenta de que no la estás pasando bien en los días y ahora se convertirá en tu paño de lágrimas.

Fortuna: El contacto con la naturaleza te dará las buenas vibras para que la prosperidad llegue de nuevo a la puerta de tu oficina y se incremente tu salario, porque realmente lo necesitas.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Amor: Aprenderás mucho al lado de alguien que te ama sin condición, porque no te ve como una carga, sino como una gran maestra y eso te dará grandes lecciones de vida.

Fortuna: Un vicio está acabado con el dinero que tienes ahorrado. vas a tener que aprender a controlarte o buscar ayuda, porque todo esto puede empeorar con el paso del tiempo.