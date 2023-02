Horóscopo: Los 5 signos que tendrán la suerte en el amor este Día de San Valentín

Este martes el amor en todas sus intensidades será el protagonista, pues San Valentín estará celebrando las uniones, por supuesto, que algunas mujeres tendrá mucho más dicha que otras en el horóscopo, y estas serán las nacidas en los signos de Géminis, Cáncer, Libra, Escorpio y Acuario.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Soltera: Llega una persona muy esperada a tu vida. Es alguien que te cambiará la forma en cómo ves las cosas, en cómo actúas, será un ser que te pondrá a reflexionar. De ahora en adelante estará en tu pensamiento día y noche, y te regalará momentos súper memorables.

En pareja: Las conversaciones sobre formar un hogar llegan a su fin, porque realmente ahora pasarán a otro nivel de la relación, en el que estarán más comprometidos con el otro, unidos por un lazo único con el que estarán unidos para el restos de sus días.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Soltera: Ya el silencio no es una opción y tendrás que hablar todo eso que sientes por ese chico. Él también está en la misma sintonía que tú, solo que te ve tan empoderada que siente que eres demasiado grande para él. Demuéstrale que no eres inalcanzable y que su nobleza te atrapó.

En pareja: Pese a las carencias económicas y la falta de tiempo, compartirán en familia para complacer a alguien que es muy importante para ustedes. Marcarán de por vida con esta acción, que afianzará el amor y la confianza que siente hacia ti y tu pareja.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Soltera: Recibirás el consejo más sabio en los últimos tiempos, esto te abrirá muchas puertas, pero sobre todo la perspectiva con la que has mirado el amor. Y será a partir de aquí cuando de verdad sientas que Cupido te está ayudando para que comiences a caminar al lado de otra persona.

Con pareja: ¿Crees que porque no tiene ahora dinero él no podrá sorprenderte? Pues te equivocas, siempre está atento a que lo que necesitas y cómo hacerte sentir más especial y esta fecha no será la excepción. Hará cosas insospechadas para dibujarte una sonrisa.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Soltera: Estas en una relación prohibida y aunque eso no te incomodaba, estabas a puntos de seguir tu camino sola, pero ese hombre dejará todo por ti, pues ambos están conscientes de que se aman demasiado, pero no quieren destruir ese hogar.

En pareja: Ya se cansó se tanto problemas y lo que quiere es vivir en paz, por eso tu alma gemela te pedirá una tregua, llegarán a un consenso en el que los dos saldrán favorecidos porque sus intereses no serán tocados. Lo vital es que puedan respetarlo. Ambos tendrán que ceder, también.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Soltera: Aunque no tendrás a tu media naranja para estas fechas o días cercanos, tendrás la dicha de contar con un grupo de amigos o colegas con quienes pasarás unas horas bastante divertidas y menas que te sacarán de la rutina y te revitalizarán las buenas vibras.

En pareja: Hay un acercamiento enorme que les hará olvidar todos esos problemas que venían arrastrando desde hace varios días, porque darán prioridad a la pasión que sienten y que se había visto afectada por los inconvenientes. La lujuria será la protagonista esta semana.