Los signos que tienen la mayor y la menor compatibilidad según el zodiaco

solo faltan tres días para celebrar el amor y la amistad, por lo que muchos celebrarán este 14 de febrero al lado de sus amigo o pareja. Por eso hoy te contamos cuáles son los signos más y menos compatibles en el amor.

Según el portal Clara, tener mayor o menor afinidad con personas nacidas en ciertas fechas del año está estrechamente ligada a los elementos a los que pertenecen, ya se agua, aire, fuego o tierra.

Mayor contabilidad amorosa

Aries y Géminis

Su unión garantiza una unión muy estable, ya que ambos porque la química que fluye desde el mimo instante en el conocen y que pareciera que se tratara de toda una vida. Los unen temas profundos porque pueden filosofar sin imponer. Ambos gozan de un excelente sentido del humor, y no hay nada mejor para una relación que reír en pareja. Les encanta sentirse libres aunque estén juntos.

Tauro y Piscis

La comunicación que manejan los dos signos es muy fluida, por lo que siempre están dispuestos a conversar a penas sientan que las cosas no están yendo bien. A eso se le suma que ellos buscan siempre estar en equilibrio y paz, también son grandes seductores. Confían plenamente en el otro, por eso no sufren de celos absurdos y cada quien disfruta de su espacio y tiempo.

Cáncer y Virgo

Entre ellos siempre habla complicidad y una de sus fortaleza es que comprenden perfectamente lo que es otro está viviendo o pensando aunque no lo haya vivido. La disciplina forma parte de sus vidas y esta es la razón por la que alcanzan muchas metas juntos, que los llena de satisfacción y les despierta las ganas de querer más, ya que lo material tienen gran interés para los dos.

Libra y Leo

Entre ellos no paran de reír y por están en la búsqueda de cultivar momentos divertidos que les alimente el alma. Son el equilibrio perfecto, porque cuando uno no raciona, preso de las emociones, el otro lo calma. Los dos están en constante aprendizaje de su alma gemela, no la ven con una competencia, sino como una gran maestra de la que pueden aprender siempre algo.

Escorpio y Capricornio

Son muy apasionados y sobre todo entregados por completo a otro, por lo que la infidelidad no tiene cabida entre ellos. Son muy cariñosos y no temen en expresar con su cuerpo todo lo que siente por su media naranja. No solo son pareja, además, son grandiosos amigos. Les gusta experimentar constantemente la pasión y el deseo. Son muy sinceros en cuanto a lo que sienten.

Sagitario y Acuario

Saben cómo llevarse muy bien y se caracterizan por tener muchos amigos, ser muy sociales, por lo que no tienen problemas con frecuentar reuniones. La independencia que los caracteriza no les impide que cada quien disfrute de sus espacio. Son amantes de los justo, por lo que se detendrán hasta encontrar justicia para alguien. Eso sí, no les gustan que los llenen de mimos y por estos congenian tan bien.

Los de menor compatibilidad

Aries y Piscis

Son muy disparejos, la relación estará plagada de emociones fuertes, una tras otra y sin parar, por lo que se cansan de vivir montados en una montaña rusa que parece no detenerse. Mientras que a uno le gusta ir rápido para no perderse nada, al otro le encanta ir despacio y disfrutar a cabalidad cada detalle de lo que está viviendo en ese momento.

Tauro y Leo

Ambos siempre creen tener la razón y al verdad de su lado, y la defienden a capa y espada. Esto trae muchos problemas porque no les gusta ceder. Son tercos y firmes en sus decisiones, lo que trae constantemente diferencias. Y en cuanto a gustos se refieren, siempre son muy diferentes, es como tratar de mezclar el agua con el aceite.

Géminis y Capricornio

Mientras uno está loco por vivir su libertad y disfrutar con el mundo entero, el otro busca más la soledad. Son muy diferentes, en especial cuando se trata de la comunicación, ya que no se entienden bien. Pueden ser un complemento del otro, pero esto no dura mucho por la naturaleza de cada uno, no se sienten comprendidos.

Cáncer y Sagitario

La compatibilidad es muy baja, por lo general no se atraen para nada, ya que Sagitario suele ser muy directo y hasta a veces cae en lo insensible, mientras que Cáncer muy sensible a las críticas. No están dispuestos a negocias sus gustos y ceder para que la relación florezca. Ellos buscan cada uno sus propio bienestar y no les gusta depender del otro para nada.

Virgo y Libra

Los maniáticos de la limpieza y el orden, mientras que el otro vive relajado, lo que saca de quicio y da origen a discusiones tontas, pero reiterativas. A eso se le suma que son celosos con sus finanzas y no están dispuestos a dar detalles de su dinero a su pareja, lo que hace que se enfurezca y cree un clima de desconfianza, que puede dañar la unión.

Escorpio y Acuario

Son desconfiados y esto resulta aun problema de base en la relación porque ven amenazada en donde no la hay, saturando la relación. Las peleas son constantes, pero lo que más degrada la relación es que no resuelven el conflicto, sino que lo dejan pasar hasta que lo más mínimo desata el caos para sellar el inicio del final. Por sus caracteres son difíciles de entender.