La critican por haber tenido a sus hijos a los 40 y 45 años de edad: “Es una vieja”

Cada vez son más las parejas que prefieren consolidarse como profesionales y luego casarse, conocerse y esperar unos cuantos años para tener un bebé.

Como siempre está esa parte de las personas conservadoras que son partidarias de que las mujeres tengan sus hijos entre los 20 y los 25 años, y rechazan aquellas que han decidido posponer la maternidad hasta los 40. Esa gente suele llamar a las madres añosas, “irresponsables por ser demasiado viejas”.

Le pasó a Jessica Delfino, una periodista, cómica y música quien le llegó la “maternidad tardía” y decidió motivar a otras mujeres que piensan dejar la idea de ser madres solo por la edad que tengan, pues a menudo escuchamos que después de los 40 años ya no se puede concebir bebés.

No fue decisión voluntaria

Delfino tuvo su primer bebé a los 40 años y el segundo a los 45. Dos embarazos de forma natural, que llegaron a término y hoy son dos niños saludables. Sin embargo, eso no estuvo exento de miedos, incertidumbre y también críticas.

Según el portal Upsocl, tener su bebé a los 40 años no fue una decisión voluntaria, Jessica conoció a su pareja a los 31 años y “nos dimos tiempo para conocernos y también para tener una cierta estabilidad emocional y económica antes de agrandar la familia”.

Cuando quedó embarazada de su primer bebé, ya se sentía “fuera de tiempo”, pero no fue sino hasta el segundo bebé a sus 45 años que levantó las alarmas y se llenó de críticas.

Explicó que se hizo varios controles antes de intentar. “Algunos médicos me aconsejaban la fecundación in vitro, pero yo quería probar de manera natural. Hicimos muchas pruebas y solamente después de años, cuando tenía 45, quedé nuevamente embarazada”.