Horóscopo: Los 5 signos del zodiaco más pasionales y sensuales.

El sexo es una pieza clave dentro de las relaciones, es por esto que muchas veces algunas relaciones se van en picada, pero esto jamás ocurrirá en las manos de las mujeres de Escorpio, Aries, Leo, Sagitario y Tauro, quienes saben muy bien cómo dar y darse placer, porque nacieron para eso. Ellas son las más ardientes del horóscopo.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Las mujeres nacidas en este signo con candela pura en cuanto a sensualidad se refiere, la pasión les brota por todos los poros, pero son muy selectivas. Ella no se van con cualquiera a la cama, tiene que ser alguien que realmente la conquiste desde la mente para que ellas puedan mostrar todo el potencial que tiene en la cama. Pese a que les sexo les apasiona y está en el top 3 de las cosas más importantes en una relación, para estas mujeres es necesario que haya una conexión, porque no tienen sexo por interés.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Son ardientes en la cama, es el lugar donde se sienten desinhibidas y tienen todo el poder en sus manos. Les gusta siempre empujar sus límites y los tabúes no están dentro de sus parámetros sexuales, porque se encargan de experimentar y probar, no son de las mujeres que se quedan con la duda. Si no les gusta, simplemente pasan la página. Complacientes al 100%. Lo que más disfrutan es darles placer a su pareja, eso las detona. Les gusta cumplirle fantasías sexuales.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Para cualquiera que esté buscando pasión, pues las nacidas bajo el signo de Leo son las indicadas porque les dará uno de los mejores sexo de su vida. Ellas se encarga de que esos encuentros pasionales sean inolvidables. No le gusta que las dominen, porque ese rol los ejercen ellas. Adoran que las llenen de detalles, que las conquisten en casi todos los sentidos de la relación, menos en la cama porque allí ellas son las que dan todo por el todo. Eso eso sí, ellas deben ser primero.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Son unas linces en materia de seducción, saben cómo envolver a quienes han captado su atención. Son muy sigilosas, están atentas a cualquier detalle para usar esto a su favor al momento de conquistar y llevarse a la cama a quien guste. No se trata de que todos quieren tener sexo con ellas porque las encuentran interesantes y misteriosas, sino quiénes pueden llegar a captar su atención. Una vez “cazado”, conocen todo el poder que hay entre sus piernas y sus labios.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Las tauro sabe cómo usar al máximo los sentidos para llevar la experiencia sexual a límites insospechados, dando así una experiencia majestuosa. Les encanta que la complazcan, en especial en el sexo oral. Lo tierno no está dentro de sus requerimientos, ya que buscan sexo rudo, pero sin llegar a la agresión. Las palabras subidas de tono al momento del sexo, las excita. Son fanáticas de los encuentros furtivos y fugases, los “rapiditos”. El sentirse que la pueden descubrir las emociona.