Horóscopo chino: los números de la suerte para el 10, 11 y 12 de febrero

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

La mala alimentación y estrés serán tus peores enemigos en esos momentos en los que necesitarás mayor concentración para darle solución a algunos asuntos que te están frenando los proyectos que tienes en mente. Cuida tu bienestar. Número de la suerte: 97.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

No apresures el tiempo para tener más rápido las respuestas, porque con el dinero esto puede traerte grandes pérdidas, que lamentarás. Deja que todo se desarrolle como debe ser. Solo necesitas tener un poco de paciencia y tendrás lo que deseas. Número de la suerte: 21.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Por nada del mundo dejes pasar por alto el mensaje que tu intuición te estará diciendo por estos días, porque hay alguien que está atento a cualquier descuido tuyo para hacerte una jugarreta y quedar él como el mejor. Número de la suerte: 25.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Te cargarás de muchas energías positivas al lado de una gran amiga de la infancia, quien te visitará para pasar unos días de chicas, ponerse al día y disfrutar de unos buenos cocteles. Esta será tu tiempo y así lo tendrán que respetar tu novio o pretendiente. Número de la suerte: 76.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Que nadie te imponga por dónde debes transitar, ni mucho menos cómo tienes que hacerlo. Los consejos son bienvenidos a tu vida, pero no de la manera en cómo quieres que vivas tu propia existencia. Toma lo que te sirva y lo que deséchalo. Pon límites. Número de la suerte: 10.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Por estos días estarás holgada económicamente, pero tendrás que guardar dinero, porque se vienen algunos días un poco duros, en los que pudieras requerir un poco más de dinero de lo necesario. Elabora una lista de lo que realmente requieres. Número de la suerte: 02.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Te sientes más poderosa que nunca, que puedes alcanzar el mismo cielo sin ayuda de nadie y eso es grandioso. Usa toda esa energía para que hagas algo que realmente siempre quisiste concretar, pero por miedo no te atrevías. Ahora tienes toda la confianza. Número de la suerte: 40.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

La noche pinta muy divertida al lado de un hombre con un humor bastante ligero que te dejará cautiva de sus chistes. Se encenderá esa chispa y picardía. Si estás soltera, no dudes en intercambiar números telefónicos, si tienes parejas, reflexiona. Número de la suerte: 55.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

No te comprenderán por estos días, por más que expliques todo con lujos y detalles, simplemente esa persona estará como absorta en sus ideales y creencias, lo que le impedirá ponerse en tus zapatos aunque no comparta tus mismos criterios. Número de la suerte: 82.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

La oportunidad de desarrollar un proyecto llegará hasta ti porque una persona se acordó de todas tus capacidades y conocimientos. Es un trabajo un muy lindo que te dejará cargada de mucha ilusión y sobre todo de agradecimiento porque te haya tomado en cuenta. Número de la suerte: 01.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Habrá una situación un tanto complicada o compleja en la que los resultados no serán los que todos esperan. Sin embargo, tú te sentirás satisfecha porque darás todo lo que tienes, más no podías hacer. Así la culpa no deberá recaer sobre ti. Número de la suerte: 39.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Una persona a la que le molesta tu felicidad te insinuará que tu pareja o la persona que te gusta mantiene otra relación en paralelo. Solo busca borrarte la sonrisa, pero debes ser astuta y corroborar qué tan cierto es lo que dice, para luego hablar con tu pareja. Número de la suerte: 75.