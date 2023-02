“Shakira, esto ya llegó muy lejos”: niños cantan a todo pulmón canción contra Piqué mientras juegan

Un grupo de niños estaban jugando y saltando en un parque de juegos, mientras cantaban la nueva sesión de Shakira y Bizarrap, un éxito total desde su lanzamiento el pasado enero.

Shakira sigue siendo tendencial mundial debido a su canción

La guerra mediática de Shakira y Piqué sigue siendo noticia en todo el mundo, aún mucho más con la producción musical de la artista colombiana “Music Sessions #53″, de la mano del productor y DJ argentino, Bizarrap.

La autora de Waka Waka, no se guardó nada y usó la canción para enviarle a Piqué unas indirectas muy directas por su antigua relación, además aprovechó y remató con algunas letras para Clara Chía, nueva novia del antiguo jugador del FC Barcelona.

La canción, una clara catarsis y desahogo de Shakira, es número uno en diferentes países del mundo, se ha vuelto un himno en TikTok y gracias a eso mismo, una joven compartió un video en su perfil.

Las imágenes muestran a un grupo de niños menores, cantando y brincando al ritmo del hit de la colombiana, una canción hecha y dedicada a la supuesta infidelidad de Piqué.

Hasta los niños corean la nueva sesión musical

En el video compartido por @liamna se observa una decena de niños y niñas coreando a un solo ritmo gran parte de la canción de Shakira, pero algo que llamó la atención, fue que estaban saltando y jugando al mismo tiempo en un parque de juegos.

“Esto es pa’ que te mortifiques. Mastiques y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, coreaban los niños a todo pulmón.

“Shakira, esto ya llegó muy lejos. No mediste las consecuencias”, tituló la mujer en TikTok, bromeando con la popularidad de la canción, que incluso llegó a oídos de los pequeños.