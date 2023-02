Los 5 signos menos suertudos y cómo solucionar esto

Hay personas que van por el mundo casi a sus pies, todo lo que piden, sueñan se les cumple, incluso, les “llueven” oportunidades aunque no están capacitadas, pero esto tiene mucho que ver en cómo se proyectan ante los demás. En tanto, hay un grupo que tiene todo lo contrario: aunque hagan las cosas bien, todo les sale mal. Ellas son las nacidas bajo Tauro, Piscis, Cáncer y Capricornio. Sin embargo, les diremos cómo pueden deslastrarse de esa mala suerte, que parece que las azota.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Básicamente su mala suerte en materia económica está ligada a la forma en cómo percibe el dinero, ya que siente está pensando desde la mezquindad, desde la tacañería y esta es la razón por la que la riqueza a veces tarda en llegarle o simplemente pasa de largo. Muchas e las nacidas en este mes les cuesta soltar un peso de más, aunque ese represente mejor calidad o cantidad del producto o servicio.

La solucionarlo solo debe cambiar su forma de pensar, tienen que aprender que aunque se ahorren un peso allí no está la felicidad, deben también darse gustos, pues para eso trabajan tanto. Claro para esto último debe analizar que las condiciones económicas están dadas.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Su sensibilidad es una virtud y un defecto al mismo tiempo, porque aunque a veces le puede abrir puertas para conocer a personas ideales o poderosas, en otras sencillamente los hace más vulnerables y es cuando se aprovechan de su nobleza, y el problema radica en que no son capaces de filtrar o aprender las lecciones, por lo que terminan cayendo en el mismo hueco varias veces.

Una forma de deshacerse de esa mala suerte es ser más consciente de las personas a las que se les tiende la mano, de quiénes las han traicionado y detectar cuáles fueron esas señales para que no vuelvan a ser víctimas de ellas mismas.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Su gran debilidad es que son demasiada previsivas, al punto que dejar vivir el presente y por supuesto que todo comienza a salirles mal. La suerte se esfuma de todo lo que tocan. No dan oportunidad de que la vida sorprenda de nueva manera, porque además todo lo quieren controlar.

Para que la suerte les sonría, lo mejor que pueden hacer es dejar de planificar tanto, de vivir pegadas al futuro que no existe y ver qué cosas pueden hacer en el aquí y ahora. Al estar más atentas, no habrá personas inescrupulosas que quieran aprovecharse.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Su excesiva falta de empatía con los demás y su egoísmo impide que personas con buenas intenciones y llenas de positividad se les acerquen, ya que piensan que recibirán desplantes o sencillamente una cara inexpresiva, entonces, la prosperidad les pasa de largo.

Si quieren que esto cambie, solo tendrán que poner un poco en los zapatos de los demás, no para que se aprovechen, pero para saber qué siente y cómo deben actuar si a ellas les pasara lo mismo. Además, aprender a hacer las cosas no cuando ellas tengan una necesidad, sino también pensando en los demás aunque no les deje ningún beneficio personal, solo satisfacción.