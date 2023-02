Novia cancela su matrimonio porque su prometido no incluyó comida vegana en el menú

Matrimonio (picture alliance/dpa/picture alliance via Getty Images/Imagen referencial)

Una mujer reveló a través de Reddit, en un relato que se volvió viral, que decidió cancelar a última hora su matrimonio, luego que su prometido borrara a espaldas de ella todas las opciones veganas del menú de la boda, ya que consideraba que eran “una pérdida de dinero” y que no es “comida de verdad”.

Cancelan la boda por no incluir comida vegana

La joven, residente en Estados Unidos, afirmó en la publicación que “mi prometido (31 años) y yo (25) nos casaremos pronto. No hubo mucho en lo que no estuviéramos de acuerdo durante la planificación de la boda, excepto en la comida. Mi familia y yo somos veganos y hay muchas razones por las que elegimos este estilo de vida y una de ellas es que tenemos un historial de problemas de salud”.

“Mi prometido y su familia son todo lo contrario. Son carnívoros incondicionales, lo cual está bien para mí, obviamente”, expresó.

La mujer relató que entre las opciones de menú habían cinco preparaciones veganas, sin embargo a días de la boda descubrió que su prometido las eliminó.

“Me enteré de que había cancelado todas las opciones veganas y las quitó del menú por completo y a mis espaldas. Lo llamé al trabajo, pero siguió colgándome. Fui directamente a su trabajo, lo confronté y me volví loca. Se quedó atónito al verme. Primero, dijo que fue idea de su madre y después dijo que me fuera a casa porque estaba haciendo una escena en la oficina”, manifestó.

Luego, cuando el hombre volvió a casa, continuaron la discusión. En ese sentido, el novio argumentó que su pareja había ignorado “sus pensamientos, comentarios, negándome a acomodarme a su familia. Pero, había muchas opciones de carne ¿por qué no puedo obtener cinco opciones veganas? Si también lo estoy pagando”.

El mensaje de la suegra

Días después de la discusión, su futura suegra le envío un mensaje, en donde decía que la idea de eliminar los platos veganos era de ella, ya que eran una “pérdida de dinero (…) dijo que ese no es solo mi dinero, sino de él y mío. Sugirió que me volviera inteligente y me deshaga de la mentalidad ‘es mi dinero, lo pago’”.

“Dijo que no solo su hijo está molesto, sino que ella y ‘la familia’ (de él) también lo están después de enterarse y que debía aceptar su compromiso y terminar con todo esto”, apuntó.

Finalmente, la mujer informó que decidió cancelar la boda. “Darme cuenta de que mi pareja piensa que está bien arrollar mis opiniones y decisiones, simplemente, porque está priorizando a los demás y sus opiniones sobre mí fue, realmente, me molestó y no es algo que puedas pasarse por alto”, expresó.

“Le devolví el anillo y cancelé todo. No podía imaginarme viviendo así por más tiempo, teniendo que caminar sobre cáscaras de huevo por su familia y permitiéndole, básicamente, anular mis opiniones y tener la última palabra sin importar qué. El matrimonio se trata de compromiso y él no tiene nada que perder, pero eligió hacer esto conmigo y mi familia”, concluyó.