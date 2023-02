Mamá provoca furioso debate tras revelar que no deja que sus hijos duerman fuera de casa: “Es inseguro”

Una madre ha empezado un feroz debate en redes sociales luego de revelar que ella no permite que sus hijos asistan a pijamadas por pensar que son inseguras y peligrosas.

Tara Huck: “no permito fiestas de pijamas”

Tara Huck, oriunda de Virginia, hizo enloquecer a los usuarios de Internet, especialmente a los padres, cuando compartió su opinión impopular de la crianza de sus hijos en TikTok e Instagram.

A través de un video viral que supera los 8 millones de reproducciones en TikTok, la madre compartió que niega el permiso que le piden sus hijos para poder quedarse a dormir en casa de amigos, debido al latente peligro que pudiese existir mientras ellos duermen.

Tar Huck sabía que no todos los padres en el Internet compartirían su visión de crianza. Sin embargo, nunca se imaginó el revuelo que causarían sus palabras.

“Esto debería ser divertido”, tituló la madre en el video compartido, donde detalló sus 3 reglas de crianza con sus hijos, siendo la primera la prohibición de pijamadas.

“Opiniones de padres impopulares: no permito fiestas de pijamas, siempre y cuando terminen la escuela y las tareas del hogar, no limito el tiempo frente a la pantalla, [y] si no comen lo que yo como, no comen”, dijo Tara.

Su primera regla despertó los nervios de los padres, lo que hizo que compartiera un video comentando sobre los ataques que ha recibido por su opinión.

“La gente viene por mí, me refiero a hacer cuentas de trolls de izquierda a derecha, enviándome mensajes desagradables, deseándome la muerte, todo porque no permito las fiestas de pijamas”, afirmó, luego que su video de opiniones sobre crianza se volviera viral.

Explicó sus razones a través de un video

La madre también explicó que permite que sus hijos tengan diversión con sus amigos y que compartan sanamente, pero cuando se acerca la hora de dormir, ella se encarga de irlos a buscar, donde sea que se encuentren.

“No sabes lo que va a pasar, y no tiene nada que ver con que no confíe en mis hijos”, explicó al dar razón sobre su primera regla de crianza.

“No tiene nada que ver con que yo no quiera que mis hijos se diviertan, no tiene nada que ver con nada más que con el hecho de que no puedes estar seguro de que algo no les pasará a tus hijos en la casa de otra persona”, agregó.

“Incluso si confías en esas personas, podrían tener hermanos mayores, padres, amigos que se queden a dormir, hay un millón de otros factores.

“Hay muchos otros factores por los que no estoy dispuesto a arriesgar la seguridad de mis hijos para que tengan una fiesta de pijamas”, finalizó.