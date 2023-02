Infalibles: los colores de la suerte para el 6, 7 8, 9 y 10 de febrero

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

El balance llegará de nuevo a tu hogar, pues se visualizan algunos acercamientos o reconciliaciones con parientes. Estos días son los ideales para darle una solución a ese problema que los dejó enemistados para que se sientan mejor. Color de la suerte: negro.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Las solteras brillarán por esta semana porque por fin sentirás que eres correspondida en el plano sentimental. Esa persona te mirará y prestará la atención que deseas. Así que a destacarte y propiciar un encuentro para que se muestren el uno al otro. Color de la suerte: Anaranjado.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Estás asumiendo más responsabilidades de las que puedes tener, solo para quedar bien con todos, aunque sencillamente esto solo tendrá el efecto contrario porque le fallarás a alguien importante y eso te molestará. Tampoco hagas apurada las cosas. Color de la suerte: Marrón.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Te propondrán quejarte o protestar por alguna situación en tu sitio de trabajo, debe rechazar esta petición. Lo mejor será que observes todo con sumo cuidado y luego si tienes algo que reclamar hazlo sola, porque sino tendrás serios problemas. Color de la suerte: Amarillo mostaza.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Hazle caso a tu intuición, sabes muy bien que es infalible. Te librará de meterte en líos con otras mujeres que están tratando de hacerte una trastada porque no pueden opacar el brillo de tu carisma y entusiasmo, con el que te ganas a todos. Color de la suerte: Celeste.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tu autoestima te hará sentir poderosa, valiosa. Sentirás que no dependes de nadie para ser feliz. Que ahora más que nunca eres indetenible y comenzarás por terminar esa relación que siente que te ata y no te deja avanzar. No quieres más parejas por ahora. Color de la suerte: Dorado.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

A paso lento, pero firme. Esa será la clave para que puedas concretar las ideas que tienes ahora en mente. Son muy buenas, pero no puedes concretarlas de un solo golpe, tienes que ser paciente y meticulosa para llegar lejos con este proyecto. Color de la suerte: Escarlata.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tienes estos días para dedicarte, aunque sea unos 30 minutos para que hagas ejercicios. Tu cuerpo te lo está pidiendo, ya que el sedentarismo te puede pasar factura pronto. También tienes que ser un poco más disciplinada con la alimentación. Color de la suerte: Gris.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

El dinero fluirá durante estos cinco días y lo mejor de todo es que la cotización del dólar estadounidense estará a tu favor para que puedas ahorrar en esta moneda o pagar algún trámite. No desaproveches esta oportunidad porque te ahorras mucho. Color de la suerte: azul.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Hay una persona que te conoce muy bien y sabe que te sientes triste, frustrada e inconforme, es por esto que siempre te brinda la ayuda, pero tú simplemente la ignoras y la forma en cómo lo haces, le das a pensar que la desprecias. ¡Presta atención! Color de la suerte: Verde oscuro.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Esta semana dirás unas cuantas verdades que saldrán desde lo más profundo de tu alma. Sientes que las cosas no están siendo ni justas ni equilibradas y esa sobre carga te tiene hastiada, y todo esto te hará descubrir que no necesitas a alguien para empoderarte. Color de la suerte: Nude.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Estás muy ilusionada con alguien, al punto que no estás viendo una parte de la realidad y es posible que descubras que sus defectos están en el top de las cosas que no toleras en una pareja así que activa tu filtro y da por terminado todo. Color de la suerte: Rosado.