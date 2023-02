Para que culminara su examen: profesora carga a bebé de alumna y hasta le da el biberón

No es fácil para una mujer tener un bebé, cuidarlo y estudiar en la universidad. Es un desafío si no tienes el apoyo de tu pareja o de familiares que puedan hacerse cargo de los pequeños mientras cumplen con obligaciones.

Es el caso de Bruna Fidje, de 32 años, oriunda de Brasil, quien no tenía como dejar a su hijo de 3 meses para ir a presentar un examen en la Universidad, así que lo llevó a clases, sin imaginar el gesto que tendría su profesora.

Fidje estudia 4to semestre de la carrera de Derecho en la universidad y en una oportunidad, como a toda madre, le surgió un desafío que la puso a prueba.

La profesora estuvo con el bebé en brazos

Según el medio de Brasil, O Segredo, un día que su esposo no pudo quedarse en casa para cuidar del bebé, Bruna no tuvo más opción que llevarlo a clases con ella, ya que tenía un importante examen de Derecho Procesal Civil.

Con su hijo en brazos, la mujer presentó su examen, pero nunca imaginó que la profesora universitaria, Iris Lippi, le salvara el día.

“La maestra se compadeció de verme allí tratando de hacer el examen con el bebé en brazos. Ella me dijo: ‘Dámelo, me lo quedo’. Dije que no, porque había mucha gente en la clase. Pero terminé entregando al bebé y ella estuvo dos horas y media cargándolo mientras yo hacía la prueba”, contó Bruna.

La madre del hermoso bebé estaba sorprendida como la maestra “iba a lugares para responder preguntas de los estudiantes con él en su regazo, la cosa más linda del mundo”.

Video de la maestra enterneció a todos

El portal Upsocl reseñó que una de las estudiantes logró grabar el video antes de que comenzara la prueba, “porque me pareció lo más lindo”.

“Fue un bálsamo ver ese cuidado, ese cariño, la forma en que una mujer puede empatizar con otra y tenderle la mano. Ella meció al bebé, lo alimentó y jugó con él. Me emociono solo con recordarlo”, dijo.

El pequeño se mantuvo tranquilo gracias a la profesora, quien jugó con él y hasta le dio leche del biberón.