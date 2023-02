Mamá influencer lanza empoderada canción contra los deudores de pensión alimenticia: “La verdadera mami”

Una joven de Chile se ha vuelto viral tras dedicar su canción “La verdadera mami” a todas las mujeres que luchan y afrontan la difícil tarea de tener un presente y futuro digno para sus hijos, en especial a aquellas que no cuentan con la ayuda necesaria. “El amor incondicional todo lo vence”, comentó en Instagram.

Nato Mami reventó las redes con su nueva canción

Nato Mami tuvo la audacia de estrenar un tema llamado “La verdadera mami” para apoyar y servir de norte a todas las madres que ha tenido que batallar con una crianza sola, sin la ayuda que necesitan y en tono de referencia para los padres que no aportan su parte en el hogar, los conocidos deudores de pensión.

“Esta canción va con mucho poder y amor para las mamacitas que se mantienen firmes y dan todo por sus hijos e hijas, a veces solas, guerreras y luchonas. Y si se ponen tristes ven a su bebé y se les quita, el amor incondicional de mamá todo lo vence “, afirmó en Instagram.

Nato utilizó la red social Instagram para compartir su canción con un estilo del genero urbano, donde la letra inspira a todas las madres a seguir batallando y luchando por la crianza de sus hijos, también afirma que las madres necesitan tiempo libre para ellas mismas.

“Si piensas que ser una mami es fácil, tú no sabes lo que es, pero como siempre en pie”, dice la letra, donde describe a las madres como “Una imparable, una guerrera una loquita”.

La canción alcanzó más de 71 mil reproducciones

La joven madre no se queja, pues el sacrifico de criar a un hijo sola, la hace sentirse orgullosa.

“Aquí es difícil, todo el mundo hace su vida, trabajé el doble, pero lo logré solita y era. Y aunque a veces estoy cansada y me da mucha tristeza y cuando estoy a punto de caerme, Dios me da la fuerza para no perder la cabeza y que no falte en la mesa”, es parte de la letra en su canción.

En una entrevista con un medio chileno, comentó sobre sus verdaderas intenciones al escribir el tema: “Mi objetivo siempre fue empoderar a las mamás (…) Aunque a veces una se sienta mala madre por quejarse tanto de lo difícil que es la maternidad. En el fondo nuestro motor siempre son los hijos “, dijo y también defendió sus derechos como mujer.

“Pero tampoco tenemos que olvidar que somos mujeres y tenemos derecho a sentirnos hermosas, regias y que podemos salir a divertirnos “, finalizó.