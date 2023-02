“Te ibas a casar con mi hija”: hombre frenó el casamiento de su yerno infiel y desató el escándalo

En TikTok, la red social del momento, los videos virales generan miles de reproducciones y comentarios, desde fiestas, bailes virales, retos y hasta bodas, todo se puede ver en la plataforma social.

Iba a casarse dos veces con dos mujeres distintas

En los últimos días se hizo viral un video en TikTok, una escena sacada de una película de comedia romántica. Una interrupción de boda a la que no le faltó nada. Las imágenes son protagonizadas por el padre de una joven, quien se iba a casar con su novio y este último, llevaba una doble vida.

El malo de la película hizo su entrada al grito de “¡Aquí no hay boda!” e hizo lo que cualquier padre haría por su hija: detuvo la ceremonia y encaró al novio de su hija por no casarse.

“Me van a perdonar, pero aquí no hay boda, hijos de p… Te ibas a casar con mi hija el 27 de este mes. ¿Qué me vas a decir, que no ahora?, me fuiste a pedir su mano. Vengo de trabajar. Te mereces morir…”, gritó el hombre en su momento de explosión.

Además, el hombre le dijo a la futura esposa de su ya antiguo yerno: “Mi hija es ingeniera, no es cualquiera. No me voy a callar”, lanzó. La secuencia de acciones sucedió en Choluteca, Honduras. El video se volvió viral en TikTok con más de 10 millones de reproducciones.

El hombre que se iba a casar usó su cuenta de Twitter para hacer público un mensaje

“Ya dejen el chambre, estamos en una sociedad que se llena de odio, morbosidad y se goza del mal ajeno. Cometer errores es de humanos”, comenzó René Pacheco acorde a lo consignado por El Heraldo de Honduras.

“Reconocerlos, mejorar y actuar es de valientes, pedir perdón a Dios y a las personas involucradas es lo más sensato que podemos hacer”, agregó.

“Todo lo que se ha dicho por los medios y redes demuestra que no hay poder de investigación, aquí te asesinan con rumores y argumentos fuera de lugar con tal de conseguir likes o visualizaciones por personas que están vacías”, siguió.

“La falta de humanidad y empatía los hace caer en comparaciones ridículas de personas inocentes lo único que logran es dañar más”, comentó.

Finalizó sus palabras agradeciendo a su “familia, amigos por el apoyo que han brindado en estos momentos tan difíciles, por Naturaleza el ser humano siempre necesita un escarmiento para corregirse y acercarse más a Dios. Perdón a los que se han sentido ofendidos. Pido a Dios por la Paz en sus corazones”.