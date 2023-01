Horóscopo: Lo que debes evitar para no estropear tu buena suerte del 16 al 22 de enero

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Opinar sin ser invitada. A veces es mejor estar callada, por mucho que quieras dar un buen aporte. Meterse en una conversación sin que te hayan dado un permiso, para mucho es una mala educación y solo puede darte una imagen que no tienes, afectando así las energías que recibes del entorno.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Creer ciegamente en lo que te dicen. La confianza es una cosa y otra muy distinta es que no te atrevas a comprobar por ti misma que realmente las cosas funcionan o no. El dejar todo por sentado solo porque alguien lo dice solo te quitará oportunidades para triunfar y alcanzar el éxito.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Alimentar la desesperanza. La vida está en constante cambio y el hecho de que en un momento no pudiste hacer algo no significa que será así para siempre. Así que analiza qué puedes cambiar o hacer ahora que tienes más conocimiento y madurez. No te des por vencida.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Que el miedo te paralice. La frustración que tienes en tu vida está ligada con el temor a que perderás mucho, eso no te deja avanzar y no eliges la opción de ganar aunque ese te dé libertad en todos los sentidos de la palabra, en especial la financiera.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Seguir con alguien que no aporta. Estar rodeada de personas que solo critican, que no dan críticas constructivas, se quejan por todo, son negativos o no ayudan, lo mejor es que los alejes de tu vida porque te consumen las vibras buenas de tu prosperidad. Son como una manzana podrida.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Mentir. La sinceridad abre los caminos cuando es sabe usar, cuando se habla con asertividad, con empatía puede llevarte muy lejos, ponerte en el camino gente de poder, pero las mentiras solo alimentas lo negativo en ti y te vuelve oscura porque pasarás la vida encubriendo cosas.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Resistirte a cambios. La vida está siempre en constante circulación y por ende cuando te resistes a lo que el destino te ha dado, solo renegarás y no tendrás la capacidad para ver lo bueno que trae esa nueva etapa, amigos, empleos, pareja o más. Aceptar el cambio te ver oportunidades.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Solo pensar en lo negativo. Siempre hay dos probabilidades en las circunstancias: que se concreten o no, que ganes dinero o pierdas, que te despidan o te asciendan, pero lo importante es que tengas presente las consecuencias, pero que te enfoques en la meta. Esto activa las buenas energías.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Pensar con base en la escasez. Si quieres que el dinero llegue a tu vida tienes que olvidar de pensar como mezquino, eligiendo un producto por encima del otro solo porque la diferencia de precio es mínima, estar aceptando todo regalado, vivir de la caridad. Destierra eso de tu vida.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

No invertir tiempo en conocimiento. Creer que estudiar es perder tiempo porque esos conocimientos lo puedes adquirir de otra forma, pues te llevará a espantar por completo la abundancia de tu vida. La información tiene poder, abre puertas y te conecta con gente que puede ayudarte.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

No soy capaz. La mente se cree lo que repites. No alimentes las creencias negativas limitativas, como: no puedo, no sé, no entiendo. Esfuérzate. Piensa: podrá ser complicado, pero lo voy a intentar porque yo tengo la capacidad de... Tienes que aprender a creer más en ti.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Esperar que la oportunidad llegue. Ni siquiera Dios se quedó sentado esperando que el universo se creara. Si realmente quieres algo tienes que crear las oportunidades, buscarlas, encontrarlas porque sentada en tu casa no te llegarán.