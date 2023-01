Mercurio retrógrado: así influirá tu suerte en el trabajo en la segunda semana de enero

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Hay una oportunidad para que presentes tus ideas, para que seas escuchada y puedas destacarte. Tendrás que ser muy precisa, pero contundente para que impresiones a tus superiores, ya que tu idea es muy idónea por estos días.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Plantéate una meta en que puedas ser independiente económicamente antes de que finalice este año, para que tú puedas ser la dueña y señora de tu dinero y tiempo. Solo debes buscar qué puedes monetizar y cómo hacer el corto plazo.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Es probable que se asignen una tarea que te haga dudar de ti misma y tus capacidades, pero debes pensar que si te dieron esa responsabilidad es porque reúnes las cualidades para poder resolverlo con eficacia. Ánimo y ten más confianza en ti.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Deberás activar tu astucia, ya que hay cierta gente que te rodea que desea aprovecharse de ti para avanzar en su camino o sabotearte tu trabajo, así que no le des ninguna oportunidad. Confía en tu instinto, pues te guiará hasta esa persona malintencionada.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

¡Cuidado con el dinero! Si eres de las personas que tienes en tu mano las finanzas de la empresa, pues fíjate bien en los ceros y todo lo que represente números, ya que con el uso de la tecnología podrías tener un fallo que te causaría un dolor de cabeza.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Las cosas no van muy bien que digamos dentro de tu sitio de trabajo, así que tendrás que ir pensando en otra alternativa para generar dinero o buscar un nuevo empleo, ya que la economía cada vez se pone peor dentro de la compañía.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Tendrás que apelar a tu buena comunicación para salvar a uno de tus compañeros, este favor te será recompensado con otro que necesitarás más adelante, quizás por otra persona. Lo importante es que si haces esto sea realmente de corazón y no porque te sientes presionada.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

La visión de futuro es uno de tus puntos más fuertes, así que plantea algunas ideas durante las reuniones y verás cómo serás escuchada. Si estás emprendiendo, entonces, no dudes en soltarle las riendas a esas buenas propuestas que están en tu cabeza.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Has perdido la humildad desde que conseguiste una de tus recientes metas y esto ha caído mall entre sus compañeros de trabajo, lo mejor será que te revises, ya que es bueno contar con aliados dentro del campo laboral porque pueden tenderte la mano cuando menos lo esperas.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Un hombre delgado y cabello castaño pudiera estar interfiriendo en tus asuntos corporativos, es muy probable que esté echando por tierra todo tu trabajo para tratar de congraciarse con algún superior o querer algo que tú tienes y él no ha podido obtener.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Estás cansada de esperar por es empleo, pero eso terminará pronto y conseguirás lo que tanto estás buscando. Sin embargo, no dudes en cambiar tu estrategia para tener mayor alcance y así lograr el objetivo mucho más rápido. Usa tu red de contactos.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Debes hacerte con urgencia un baño para bloquear las malas energías, ya que alguien te hizo un trabajo para que no triunfes, para que no consigas empleo, para que te despidan, que todo te salga mal. No dejes para después esta contra.