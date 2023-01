“Los padres son el problema”: profesora escribe polémica carta de reflexión y se hace viral

Una docente causó un revuelo luego de escribir una carta de reflexión, en la que afirma que “Los padres son el problema”. Desde entonces, su opinión ha dado la vuelta al mundo y se ha hecho viral generando miles de comentarios en las redes sociales.

Lisa Roberson publicó una carta con una reflexión

Se trata de Lisa Roberson, una antigua profesora de la ciudad de Georgia en Estados Unidos, quien a través de su reflexión propia y actuando como jubilada, comentó sobre la educación actual de los niños. Sus palabras han logrado causar mucha controversia.

La carta, titulada por Lisa Roberson como “La culpa es de los padres” y la cual se viralizó a través de Facebook, en donde asegura que los valores, principios, modales y humildad deben ser sembrados en casa, pero hoy en día no es así:

“Soy una maestra retirada y me molestan las personas que no saben nada acerca de la educación pública en las escuelas o que no han estado dentro de una clase decidiendo cómo arreglar el sistema educativo. Los docentes no son el problema. Los padres son el problema. Ellos no les enseñan a sus hijos modales, ni el respeto que deben tener sus hijos en la clase. El niño viene a la escuela con zapatos que cuestan más que toda la ropa que se pone el docente, pero no trae ni papel ni lapicera, y esos elementos se los debe pagar el docente de su propio bolsillo”, empezó.

“Miran a las escuelas y dicen “el sistema educativo falla”, pero deben mirar también la responsabilidad de los padres y estudiantes. ¿Los padres vienen a la noche de padres? ¿Ellos hablan con los docentes de manera regular? ¿Ellos se aseguran de darle a sus propios hijos las herramientas de estudio? ¿Ellos ayudan a sus hijos a hacer la tarea? La verdad es que los padres no se preocupan por nada de eso”, continuó con su relato.

La carta se ha vuelto viral en redes sociales

Ella también se pregunta si “¿Los estudiantes toman notas en las clases? ¿Ellos hacen su propia tarea? ¿Los estudiantes escuchan en clase o ellos son la fuente de interrupciones de las clases?”.

“Por esto creo que los docentes no pueden hacer el trabajo que deben hacer los padres. ¡Hasta que los padres den un paso al frente y hagan su trabajo, nada podemos hacer para mejorar!”, finaliza la carta de la docente de Georgia.

La carta genera una autorreflexión a la educación de los más pequeños, dentro y fuera del hogar y ha logrado su propósito, volverse viral, generar un debate en lo planteado.