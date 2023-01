Horóscopo: golpe de suerte y de fortuna en el amor hasta el 15 de enero

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Amor: Descubrirás una mentira relacionada con el dinero que hará que ahora cuestiones todo lo que sale de la boca de él. Confróntalo, pero no te quedes con la duda. Suerte: Hay alguien que te critica con frecuencia y eso está nublando tu prosperidad. Has un ritual para cancelar las malas vibras.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Amor: La situación de desamor por la que está atravesando alguien que amas te acongojará, por eso sabes que debes estar allí todo el tiempo que lo necesite. Suerte: Tu simpatía y carisma te llevarán a un lugar de ensueño en el que quizás se inicie una etapa en el ámbito laboral.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Amor: Serán tiempos de mucha ternura. Él solito se acercará a ti porque necesita de ese calorcito que le das. Suerte: Esta semana tendrás muchos aspectos positivos que te darán tranquilidad y mayores facilidades para enfrentar cualquier contratiempo que se presenten en los próximos días.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Amor: Hay una mejoría en tu vida sentimental y esto se debe a que aprendiste a soltar algunos miedos. Es posible que conozcas a alguien muy interesante el fin de semana. Suerte: No dejes que la percepción de otros trunquen tus sueños, sigue con tus estrategias porque habrá buenas noticias.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Amor: Amar duele, pero esto no es para toda la vida. Quizá enfrentes un sufrimiento, pero te hará más fuerte. Suerte: Necesitas una ayuda para que las energías que están en tu casa circulen, ya que alguien con una carga muy negativa la contaminó y está enferma. Un sahumerio es lo ideal.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Amor: Tus palabras hieren como daga. Tendrás que bajarle el tono a cómo te expresas porque terminarás sola, sin amigos o pareja. Suerte: Tienes que ser más realista si quieres que las buenas ideas se materialicen en corto plazo. Es ambicioso a veces es bueno, pero en otras te juega en contra.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Amor: Suerte:

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Amor: Añoras a una persona que ya no está en este plano terrenal. La mejor forma de rendirle tributo es recordar sus buenos consejos y ponerlos en práctica, pero jamás dejándote ganar por la tristeza. Suerte: Conseguirás una súper oferta que te permitirá cambiarle un poco la vida a otras personas.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Amor: La llama del amor se está apagando, tu rutina la está matando. Organiza tu tiempo para que pases más momentos agradables y de calidad con tu pareja. Suerte: te encargarán los negocios o un área muy importante de la empresa. Eso te dará experiencia, pero no dejes que abusen de ti.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Amor: Es posible que para tu cumpleaños sea sorprendida por alguien que gusta de ti, pero tú ni pendiente. Es hora de abrir tu corazón al amor. Busca reunirte con amigos de verdad. Suerte: El dinero se irá rápidamente de tus manos, pero lo bueno es que estarás tranquila. No tendrás más deudas.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Amor: No estás para compromisos, por esto es te que ha constado tanto conseguir pareja no te la pasas discutiendo con tu media naranja por cualquier asunto irrelevante. Suerte: Una institución del Estado te dará una respuesta que tenías rato esperando. No tardes en atender los requerimientos.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Amor: una mujer muy importante en la vida de tu pareja está boicoteando tu relación. Tendrás que poner límites a ambos, sino solteras estarás mejor. Suerte: Verás que algunas cifras se repetirán a lo largo de estos días. Prueba tu suerte y usa estos números para la lotería.