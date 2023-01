Horóscopo: La suerte te sonreirá con estos números para la segunda semana de enero 2023

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Necesitas que alguien escuche todos tus problemas, que puedas contarle lo que tienes atorado en la garganta y no te tiene sin ánimos, preocupada. No dudes es buscar un amigo, para eso son. Te escuchará atentamente y dará una mano para que te levantes. Número de la suerte: 03.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Pausa, esa será la palabra de esta semana. Tendrás que tomarte las cosas con más tranquilidad, incluso, tratar de paralizar todo para que puedas recobrar un poco de energía, ya que toda se te ha ido con el estrés. Este fin de semana duerme y descansa. Número de la suerte: 11.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

No te sientes tan comprometida con tu pareja o la persona con quien sales. Hay algo que no termina de convencerte y solo estás haciendo que tu media naranja pierda el tiempo y se clave más contigo. Sé sincera y pídele un tiempo. Si es para ti, te sabrá esperar. Número de la suerte: 82.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Estás un poco retrasada con las asignaciones. Estos pendientes te tienen preocupada porque piensas que no podrás con ello, pero no te frustres y pide ayuda, porque tu propio estrés no te deja pensar en soluciones eficaces. Verás que la situación comenzará a fluir. Número de la suerte: 31.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Una mujer mucho mayor que tú, posiblemente tu suegra, emita unos comentarios nada agradables y que te causarán incomodidad. Siempre desde el respeto, ponla en su lugar, porque no tiene el derecho a cuestionarte de esa forma, ni mucho mejor a pasar los límites puestos. Número de la suerte: 19.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Que las vivencias pasadas en el amor no influyan en tu presente y exacerben tu miedo a enamorarte, a ser traicionada. Debes comprender que no todos son iguales. Date la oportunidad de ser feliz. Si tienes pareja, deja esas creencias que están frenando tu felicidad. Número de la suerte: 07.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

El ambiente en el trabajo se torna un poco complicado, pues la discusión entre dos superiores te pondrán en aprietos, ya que no te dejarán claro a quién tienes que dar tus reportes, así que lo mejor será que solucionen este punto para que no salgas perjudicada. Número de la suerte: 25.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tu forma particular de comunicarte y lograr la atención de los otros está alimentando la envidia de alguien muy cercano de donde vives. Lo mejor será bloquear esas energías con un buen baño que te proteja y atraiga lo positivo. Número de la suerte: 54.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Peleas con tu pareja o pretendiente estarán a la orden durante esta semana. No lo dejas así y soluciona esos puntos en los que concuerdan. Llega a un consenso porque sino todo se comenzará a quebrarse o terminar del todo. La desilusión será muy grande. Número de la suerte: 36.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Ese esfuerzo que estás haciendo desde el último trimestre del 2022, rendirá frutos esta semana. Se concretan negocios o se abren las posibilidades para hacer un par de días más adelante. Lo importante es no desistir. La recompensa será grandiosa. Número de la suerte: 42.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Te has abandonado por completo y ya no hayan cómo hacerte entrar en razón para que pienses que tú eres primero. Esa tiene que se tu meta para este año, si deseas que la prosperidad llegue a ti en los próximos meses, de lo contrario, la austeridad vivirá contigo. Número de la suerte: 55.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Tu pareja te agradecerá por ser tan especial con él y mostrarte sincera. Él tenía mucho miedo de iniciar una relación porque las heridas que tenía no lo dejaban ver que personas íntegras y amorosas aún quedan en el planeta. Abrázalo, dale más amor. Número de la suerte: 76