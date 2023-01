Influencer acusa cierre de su cuenta en TikTok por su acné: “Consideran que es contenido espantoso”

Una joven de origen británico de 16 años afirmó que TikTok cerró su cuenta personal porque exhibía “contenido espantoso”. La chica proveniente de Easingwold, North Yorkshire, se llama Eva-Marie Grant, es una creadora de contenido y padece acné, debido a esto usaba su cuenta para compartir consejos de cuidados de la piel.

Eva-Marie Grant es Miss Teen Galaxy York

Eva creó su cuenta en TikTok para aconsejar y cambiar la percepción sobre la enfermedad de piel tan común en adolescente porque eso “no define quién eres”.

Conforme a lo publicado por BBC, la situación se volvió viral rápidamente, consiguiendo apoyo del país entero ya que los videos de la joven eran bien recibidos.

En declaraciones al medio del Reino Unido, Grant comentó que escribió a la red social para lograr que le devolviera su cuenta personal, donde tenía alrededor de 200.000 seguidores, sin embargo no obtuvo respuesta alguna y decidió abrir otro perfil totalmente nuevo.

“No dejé que me deprimiera y volví a crear la cuenta al día siguiente y la hice aún mejor”, dijo la joven. Además se mostró muy seguro de la enfermedad que padece “El hecho de que tengas imperfecciones en el exterior no significa que no seas hermosa”, indicó.

BBC logró una declaración de un portavoz de TikTok, comentaron que se disculparon y restablecieron la cuenta a la influencer.

“Entendemos que a veces no tomamos las decisiones correctas como moderadores y hemos reactivado la cuenta de Eva. Esperamos que Eva siga usando TikTok para ofrecer aliento y consejo a otros y poder compartir su historia”, indicaron

“Nos consideramos como plataforma para la autoexpresión creativa y auténtica”, comentaron.

Eva ha sufrido de acné durante los últimos años de su vida. “Solía tener acné realmente quístico en toda la cara, iba desde las mejillas hasta la barbilla” afirmó.

Su enfermedad no la detuvo a perseguir sus metas personales, es actualmente la Reina Miss Teen Galaxy York y también ganó la Competencia Junior Miss del Reino Unido, reteniendo el título hasta julio de 2022.