Horóscopo: Descubre el día de tu suerte del 9 al 15 de enero

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Ten cuidado con lo que vas a decir, porque puede ser malinterpretado u ofender a personas susceptibles. También hay muchas personas a tu alrededor que pueden tergiversar tus palabras. A veces el mejor guardar silencio porque lo que digas se usa en tu contra. Día de la suerte: Martes.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Tu presencia en un lugar pondrá incómoda a una mujer que te tiene mucha envidia porque no ha podido obtener todo lo que has logrado y lo que tienes, y esto no solo se limita a lo material. Tu carisma, dulzura y esa confianza que proyectas la afectan. Día de la suerte: viernes.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Verás una oportunidad de oro para emprender, pero el único detalle es el tema económico, pues no cuentas con el capital. Que esto no te detenga y analiza quién de tu círculo más íntimo te puede ayudar. Has un buen planteamiento de negocio para “enamorar”. Día de la suerte: domingo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Te has descuidado mucho por poner en primer lugar a los demás. La presión y el estrés diario están degradando tu esencial, así que tendrás que dedicarte tiempo para que puedas renovar las energías y a prosperidad llegue a tu vida de nuevo. Día de la suerte: jueves.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Hay mucha madurez emocional y serás consciente de esto cuando esta semana te enfrentes a una situación que, en otros tiempos, te hubieras sentido derrotada y tu autoestima, tocado. Ahora sabrás que para este 2023 estás fortalecida. Día de la suerte: martes.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Un chico tomará la iniciativa para conocerte, quiere ser tu amigo, quiere ser tu pareja. Si estás soltera, no le cierres la puerta y date la oportunidad de saber más de él. Si estás en una relación, pues quizá se convierta en tu mejor aliado. Día de la suerte: viernes.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Tienes que llenarte de todo el amor que tu pareja tiene para ti. Valora el tiempo que te da, porque si sigue así terminarás perdiendo ese gran chico, que estás consciente que ha sabido valorarte y darte el lugar que te mereces. Déjate consentir. Día de la suerte: lunes.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

No es momento para estar jugando con fuego haciendo cosas que sabes podrían traerte serio problemas con tu entorno. Lo mejor será que analices si realmente todo lo que estás haciendo vale el riesgo, si tu futuro será espléndido si continuas en esta situación. Día de la suerte: miércoles.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Ya no desperdicies más tu tiempo, tienes que recuperar todo lo que has perdido y debes hacerlo desde ya. Comienza por tus seres queridos, quienes esperan por ti para que te manifiestes por asuntos pendientes relacionados con un bien o inmueble. Día de la suerte: sábado.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Hay una relación de dependencia que resulta enfermiza y desgastante para ti o para alguien que te importa mucho y eso te está generando un desbalance en tus energías positivas. Lo mejor será poner límites o no tomar a pecho asuntos que no te corresponden. Día de la suerte: lunes.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

El miedo te está paralizando para tomar una decisión, así que tendrás que ser drástica y dejar de pensar tanto en los aspectos negativos, que son los que te están atando y alimentado todo ese temor. Decídete, para bien y o para mal, esto te generará más tranquilidad. Día de la suerte: domingo.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Tendrás una conversación muy productiva con alguien, por lo que es probable que entre ambos den forma a alguna idea que podrán monetizar, o también se brinde un punto de vista acerca de algo que tienes en mente y esto te amplíe en horizonte. Día de la suerte: jueves.