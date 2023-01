Horóscopo Chino: lo que depara la lluvia de estrellas en el amor y la suerte

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Amor: Pasarás momentos de calidad al lado de tu ser amado. Son días de tranquilidad y se sentirán muy compenetrados. Suerte: El dinero estará justo, así que no te confíes de lo que tienes en el banco. Saca bien las cuentas para que no quedes debiendo a nadie.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Amor: Se concretará una reunión con una mujer a la que amas mucho. Le dirás todo lo que piensas

sobre es episodio de sus visas que las separó. Suerte: Te hablarán de una oportunidad para trabajar desde casa, analiza bien qué tan beneficioso será para ti y si puedes hacerlo.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Amor: Tendrás el reto de demostrar a esa persona importante en tu vida, lo talentosa y brillante que es para que comience a creer más en su potencial, así como tú crees en ella. Suerte: Tu condición dentro de la empresa te limitará al momento del pago, por lo que es seguro que no recibas dinero.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Amor: Aunque hay ciertas acciones que no te gustan al tener sexo, en estos días dejarás de lado un poco de tu comodidad para poder disfrutar a esa persona que tanto te atrae. Suerte: Vienen varios proyectos pequeños, que al sumarlos te darán gran ventaja financiera.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Amor: Cupido no ha parado de trabajar y su próxima labor es presentarte esta semana un galán que te quite el sueño con su inteligencia y sensualidad. Suerte: Si realmente quieres conseguir ese objetivos que tienes en mente tendrás que plantearte una buena estrategia dinámica para no fracasar.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Amor: Tendrás una aventura amorosa que te hará replantearle si realmente quieres seguir así o es hora de cambiar por algo más estable. Suerte: La paz por fin llega a tu casa, te sentirás extraña porque te acostumbraste a vivir acompañada, pero ahora comienza una excelente etapa en soledad.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Amor: Las diferencias entre tú y una persona importante en tu círculo social hará que hayan ciertos roces que complicarían la amistad y otros tendrán que intervenir. Suerte: Hay algunos cambios en tu puesto de trabajo que te beneficiarán. No muestres tu euforia, porque todo puede cambiar.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Amor: Estás en completa plenitud, la gratitud que tiene ahora por la vida te llevará por buenos caminos y excelentes decisiones. Suerte: Se vienen días de estrés, estarás sola con una gran responsabilidad laboral que podrá a prueba todos tus conocimientos y paciencia.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Amor: Son los días perfectos para que des gracias a todos los que aportaron para que estés ahora en el lugar en el que te sientes feliz. Que nada de cohíba. Suerte: Muestra una buena actitud ante las adversidades porque serán la clave para conseguir más rápido las soluciones.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Amor: Llegar a casa no te hará sentir más tranquila o relajada. El caos reinará por estos días y será causado por alguien muy trascendental en tu vida. Suerte: Se abren los caminos para que puedas explorar todos los recursos que necesitas para brillar en el trabajo.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Amor: Horas perfectas para mandar por el caño a todas las personas que no mostraron ningún interés durante todo el año y ahora quieren regresar cuando ya estás bien. Suerte: Explotarás todo tu talento, ahora más que nunca crees que ers capaz de hacer muchas cosas que querías difíciles.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Amor: Tienes en completo abandono a una amiga, siempre tienes una excusa, pero realmente tendrás que analizar por qué perdiste ese interés. Sincérate contigo. Suerte: Quieres hacer de todo, pero te faltarán apoyo y recursos para materializar lo que tienes en mente. Tendrás que esperar un poco más.