El acercamiento al sol: así influirá a cada signo este 4 de enero

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Saldrán muchos imprevistos que dejarán pensando si realmente todo tu año será de la misma forma que este miércoles. Pero no debes temer, ya que esto solo será por el efecto del Sol. Trata de buscar salidas fáciles, pero útiles. No dudes en pedir ayuda si la necesitas o aceptarla si te la brindan.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo ´

Las mujeres de tu vida harán un cónclave para hablar sobre tu estado de ánimo, tus fluctuaciones emocionales y esto quizá te incomode, ellas están muy preocupadas por ti, así que déjalas que se acerquen y demuéstrales que te sientes cómoda como estás.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Hay una salida fuera de la ciudad o del espacio que te causa mucho estrés y tensión. No te resistas porque quien te está invitando sabe que te hace falta cambiar de aire, ver otras personas, que te hagas consciente de los detalles que Dios te regala cada día.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Este miércoles sentirás que dejar de lado esas pastillas fue la mejor decisión que pudiste tomar en el 2022. Tu cuerpo se está recuperando y te sientes libre y plena. Ya no habrá más dolores, pero tendrás que acudir al médico para conseguir una alternativa que no sacrifique tu bienestar.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tendrás que poner sumo cuidado en las decisiones que tomarás este día en relación con los temas amorosos, porque pueden resultan un tanto ofensivas o incendiarias y causar problemas mayúsculos, de los que no sabrás cómo salir a corto plazo.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tu falta de respuestas certeras está hartando a tu entorno, por lo que es muy probable que una mujer de tu familia se harte y te diga las verdades en la cara. Tendrás que analizarte porque no puedes resolver los problemas evadiendo o con un simple “no sé”.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Harás mal unos cálculos y el más importante quedará afuera de tus planes, así que te tocará improvisar para que tu error u omisión no quede al descubierto. Deberás poner más cuidado para evitar esto o ser más creativa para no salir perjudicada por tu falta de concentración.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Llorarás por la partida de una persona de tu vida. No será fácil comprender la situación porque tu egoísmo no te deja ver allá. Sin embargo, a medida que pasen los días el dolor lo irás mitigando. Lo crucial es que no dejes que pase por encima de ti toda esa nostalgia.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Usa este día para pensar muy bien qué es lo que realmente quieres para este mes, qué estas dispuesta a sacrificar y cuáles son tus límites. No tienes clara la estrategia y es por esto que muchas veces tus planes y metas fracasan, ya que improvisas frecuentemente.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Ahorra porque este perihelio traerá unos gastos demás y solo ese dinero guardado podrá salvarte, ya que actualmente las personas que están a tu alrededor tienen sus finanzas en cero. Si acudes a un prestamista tendrás que ver muy bien las letras pequeñas.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Se visualiza mucha evolución a nivel emocional y espiritual en relación con el año pasado. No te detengas y sigue llenándote de todas las experiencias que te han hecho cambiar para bien y para ver el mundo con otros ojos.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Tendrás que ser muy sincera por estos días, en especial el 4 de enero. Pero eso no significa que la digas como están en tu cabeza, debes apelar a diplomacia para que no hieras susceptibilidades y tampoco quedes como la mala del cuento, cuando en realidad son otros.