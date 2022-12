Horóscopo chino: los números de la suerte para cada signo en las últimas semanas de diciembre

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Tu capacidad para resolver conflictos de forma expedita y satisfactoria se pondrá a prueba por estos días. Aunque veas que el panorama puede estar complicado, hallarás la forma de solucionar todo antes de Nochebuena. La satisfacción será uno de los mayores sentimientos de esta semana. Número de la suerte: 28.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Pregunta y repítelo tantas veces como sea necesario, hasta que logres comprender el mensaje que te quieren dar, porque de esto depende tu buen desempeño. Que no te avergüence hacerlo porque al final el resultado obtenido, sea bueno o malo, será tu mera responsabilidad. Número de la suerte: 22.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Estás proyectando en otros todo el dolor y la frustración que tienes, y no te das cuenta que tu forma particular de decir las verdades o tus opiniones están hiriendo a quienes más te aman. Reflexiona, pide disculpas, y busca todo lo bueno que hay en ti para aliviar tu pena. Número de la suerte: 15.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Aunque se sientas sola, porque esas personas especiales con quienes compartiste ya no están, no significa que lo estés. Mira a tu alrededor y date cuenta que también tienes a otros que siempre estuvieron esperando por ti y aún sigue allí. Estos días que sean de reconciliación y amor. Número de la suerte: 10.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Te sentirás un poco ofuscada porque el dinero no te está rindiendo como quieres, deseas halagar a todos con regalos, pero apela por tu creatividad y lo que tienes a mano. Igualmente serán bien recibidos. Concéntrate en hacer algo especial con tus manos. Le dará más valor a tus obsequios. Número de la suerte: 27.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

La premura con la que vas cada día te ha hecho olvidar lo que significa disfrutar el viaje, ya se cuando vas en el bus o caminas hacia casa. Detente, mira tu alrededor, valora las simplezas que a diario te regala la vida en el canto de un ave, en un cielo despejado o la mirada tierna de un bebé. Número de la suerte: 16.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Sientes que has fallado, que las cosas no han salido como esperabas, pero los resultados que vendrán serán absolutamente memorables y entenderás el por qué de tanto sacrificio o “injusticias”. Quedarás agradecida por el resto de tu existencia con lo que alcanzarás por estos días. Número de la suerte: 09.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015 Tu

habilidad para administrar el dinero te permitirá llegar al final del año con buenas cifras en tus finanzas, pero lo mejor será que esto te facilitará el camino para lo que deseas hacer para el venidero año, que promete ser un exitoso y lleno de satisfacciones. Número de la suerte: 31

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

La oportunidad de un buen amor llegará junto a una persona entrañable de tu vida Es posible que sea el conductor para que empieces una relación o simplemente se convierta en el protagonista de tu romance. No descartes nada y ábrete a la posibilidad de conocer el otro lado de la gente. Número de la suerte: 01.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Son días de tregua, deja de lado los conflictos, las penas y todos esos sentimientos que te bajan el ánimo. Invierte tu tiempo en encontrar esas pequeñas situaciones o circunstancias que te hacen feliz, que te roba una sonrisa, aunque la adversidad esté instalada en tu casa. Esto te dará paz. Número de la suerte: 25.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Quizás no te gusten algunas personas que tu pareja frecuenta, pero no la dejes sola en estas festividades. Él está muy susceptible, pues está dolido por tu ausencia. Demuéstrale que para ti lo importante es él y no los demás, que lo haces por el amor de ambos. Te lo agradecerá. Número de la suerte: 29.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Hay un día en el que será el propicio para conversar todo lo que sientes y serás escuchada con atención. Te tomarán la palabra. Así que, si tu incomodidad está relacionada con el ámbito laboral, pues habla y expone tus argumentos bien fundamentados. Tendrás éxito con los deseas Número de la suerte: 26.