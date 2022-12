¡No es cortarse el cabello! ¿Cómo cerrar un ciclo, para empezar uno nuevo con la mejor energía?

Dos años difíciles para el mundo han transcurrido, el 2020 sin duda marcó un antes y un después, sin embargo, el 2022 trajo consigo las secuelas de la pandemia y a la luz salieron muchos problemas asociados al manejo de las energías y emociones, los mismos que no te permiten avanzar.

La mayor parte de la gente conoce como cerrar un ciclo, el hecho de cambiarse el look, cortarse el cabello o simplemente acabar con una etapa, ¿pero que hay herramientas emocionales me liberan de este desarrollo? Para eso Fernanda Gómez Estrada especialista en hipnosis holística, nos comparte todo acerca del proceso sanatorio emocional, para avanzar y progresar este 2023 en todos los aspectos: económico, amoroso y emocional.

“Hay que empezar a tener conciencia de como pensamos, la mayor parte de las enfermedades empiezan por nuestros pensamientos. Los pensamientos nos pueden generar cambios de ánimo, estados desiquilibrados del cuerpo y otras enfermedades. ¿Pero que sucede antes, dónde está el origen de la enfermedad?”, nos habla Fernanda Gómez

¿Qué es cerrar un ciclo?

Cerrar ciclos emocionales por alguna etapa de nuestras vidas es comprender que hubo un inicio y un final. Sin embargo, más allá de esta definición tan simple, existe un factor emocional vinculado al sentimiento de desarrollo personal. No es lo mismo sentir que una etapa de nuestras vidas ha concluido, que sentir que ha concluido y darse cuenta que eso nos ha hecho mejorar, y al recordar lo hacemos sin rencor o dolor.

“Debemos entender que muchas de las veces cerramos un círculo, y nos quedamos dentro de él. Lo primero que debemos empezar a cerrar es las creencias que nos limitan a hacerlo. Cerrar un círculo es renunciar a seguir teniendo las mismas creencias, y pensamientos que nos detienen a crecer”, aclaró la experta.

¿Cómo cerrar un ciclo?

En primer lugar hay que tener claro cuáles son las metas y acciones que queremos alcanzar, a partir de eso, es cuando viene el verdadero cierre y cambio de mentalidad para alcanzar los objetivos.

Para la experta existen tres ejemplos claros de que no sabemos cómo cerrar un ciclo, y continuamos envueltos en un rollo de penurias como la pobreza, la soledad, el desánimo y otros factores negativos que no nos permiten avanzar, por esos pensamientos adoptados que no somos capaces de soltar.

La salud

“Si yo quiero sanar de una buena salud debo cerrar un círculo de creencias negativas que me atrapan a pensar en enfermedades, dolencias y otras dificultades. El primer paso es hacer las paces con mi yo del pasado, y soltar aquellas cosas que nos atrapan en un nido de enfermedades. Y cuestionarnos, ¿qué pensamientos son los que nos enferman y qué aprendí que hoy me lastima?”, explicó Fernanda Gómez.

Dinero

“Cuando hablamos de economía, lo primero que las personas suelen decir es ‘no tengo dinero, él dinero no me alcanza’, y otras afirmaciones de que jamás tendré dinero. Cuando vives desde la miseria y dependencia siempre vas a tener presente las memorias de la escasez de tu infancia, y eso es lo que debes sanar para avanzar”, comentó.

Amor

“En el amor pensamos que cerrar un ciclo es terminar con alguien, bloquear, eliminar o simplemente ignorar, pero no entendemos que cerrar un ciclo es recordar sin dolor, sanar desde el ser para atraer a personas buenas a nuestras vidas, para tener reciprocidad con los buenos actos que emitimos a otros sin esperar nada a cambio y simplemente porque estamos sanos espiritualmente”, cuenta la experta.

Claves para transformar nuestra vida

Piensa en cuál fue el inicio del ciclo: tener una fotografía clara de cuál fue el momento en el que se inició el ciclo emocional ayuda a identificar aquello que puede llevarnos a cerrarlo.

Recapacita sobre cómo te sentiste: hay que ir más allá de la simple descripción de hechos objetivos. Párate a pensar en cuál fue tu reacción emocional en esta primera fase del ciclo en todos sus aspectos positivos o negativos.

Recuerda cómo intentaste avanzar: en este punto, recuerda qué iniciativas fueron las que tuviste para hacer que la situación avanzase, tanto en los criterios objetivos y en tus sentimientos.

No omitas tus errores: los errores y los fallos son algo inherente a la vida, y mantenerlos fuera de nuestros recuerdos no ayuda si lo que queremos es hacer que tengan sentido para nosotros. En definitiva, hay que aprender de ellos para poder notar que esta etapa de la vida nos condujo a buscar un progreso en nuestro interior.

Piensa en lo lejos que haz llegado: con las cosas que tienes en mente después de haber buscado sanar y reconciliarte con tu yo del pasado, ya es posible ver el ciclo que viene de una manera más positiva y constructiva posible.

Es complicado pensar que para cerrar un ciclo emocional simplemente lo podrás lograr con una introspección. Por eso, haz que las acciones hablen por ti y tu actitud de cambiar. De esta manera, te estarás demostrando que realmente la persona que entró en ese ciclo emocional no es exactamente la misma que salió de él.