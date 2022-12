Horóscopo Chino: Lo que trae la lluvia de Gemínidas para cada signo

La lluvia de Gemínidas llenará de destellos el cielo este 13 y 14 de diciembre. Es considerada la mejor lluvia de estrellas fugaces, ya que se pronostican unos 120 meteoros por cada hora, que provienen de los escombros del asteroide 3200 Phaethon, según afirma el portal Hipertextual. Así se reflejará en los signos del zodiaco

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Tendrás que hacerle caso a tu sexto sentido, pues te alertará de alguna situación incómoda que estarás a punto de vivir estos días. Deberás mantener la calma para tomar una decisión correcta en la que todas las partes involucradas ganen. Llevarás la batuta en esta circunstancia.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tendrás que improvisar para poder salir airosa de este momento estresante que pondrá a prueba tu resistencia, paciencia y capacidad de resolución de conflictos. Con esta experiencia obtendrás una gran enseñanza. Los días que quedan del 2022 serán tranquilos.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

La visita de un amigo del pasado, de un colega que tenías tiempo sin ver te ayudará a descubrir una forma de cambiar las finanzas en tu hogar. La nueva estrategia te funcionará al máximo y podrás concretar otras metas con el dinero sobrante. Compartirá tu método con tus seres queridos.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

La traición está rondando tu relación, es probable que alguno de los dos estén a punto de caer en la tentación, lo que empeorará el romance. Para las que están solteras, llega de mano de una amiga a quien consideras casi una hermana. Revelará tu secreto tras una fuerte discusión.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

La prosperidad entre en tu hogar para quedarse hasta la primera quincena de enero. El dinero llegará de muchas formas posibles, y podrás avanzar rápidamente en los planes que tienes presente. No te endeudes, por el contrario trata de multiplicar el efectivo que llega a ti.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

En el trabajo habrá una actividad recreativa que te llevará conocer otras personas que te cautivarán, ya sea para iniciar una relación amorosa o de amistad. Te sentirás a gusto y es posible que organicen una nueva salida o reencuentro en otro ambiente más relajado.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

El silencio es tan violento como un par de gritos. Tu falta de comunicación te puede jugar una mala pasada estos días. Tu pareja te exigirá conversar sobre temas que les concierne, pero tú siempre estás ignorándola. Cuidado, porque cuando él empiece a dejar de importarle, ya no habrá marcha atrás.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Se cerrará un ciclo importante en tu vida. Aprendiste una buena lección y a tener fe de nuevo en ti, no dejes que las malas situaciones te lleven a dudar de ti y tus capacidades. Eres una mujer fuerte y llena de mucha empatía y carisma, que te harán salir adelante y conocer personas valiosas.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Tu proceso de creatividad está en su momento más bajo. Tus superiores lo notarán, así que será hora de que tomes cartas en el asunto para que no te veas perjudicada en tu sitio de trabajo, ya que la competencia es mucha y en cualquier momento puedes salir como corcho.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Las mentiras tarde o temprano se saben, así que estos días te revelarán la verdad y quedarás sorprendida en muchos aspectos, ya que no creerás que esa persona fuera capaz de llegar tan lejos y mostrarse su rostro tan apacible.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Por las noches te sentirás angustiada o en zozobra, así que no dudes en llamar a esa persona que tienes en mente para verificar que realmente se encuentre bien, ya que es probable que esté necesitando de tu ayuda, un consejo o solo alguien que la escuche.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Es el momento propicio para que comiences a depurar tu círculo “amistoso”, porque hay quienes ya ni te determinan. Has vivido situaciones en la que ameritaste su ayuda o atención y no pasó nada. Una amistad es de dos, una autopista con canal de ida y vuelta. pero con alguno parece que no es así.