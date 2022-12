Horóscopo chino: Suerte y amor para este 10 y 11 de diciembre

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Amor: Tendrás una invitación que no podrás rechazar, es muy tentadora si buscas el amor. En pareja hay mucha pasión. Suerte: No te comprometas con algo que no sabes si puedes cumplir, ya que no todo depende de ti. Hay terceros involucrados que pueden jugarte una mala pasada.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Amor: Confía en tus instintos para que puedas identificar quién es realmente esa persona que usta de ti. Suerte: Sale un pago que estaba atrasado y llega justo a tiempo, ya que estabas llegando a tus límites financieros. Haz una lista de lista de tus compromisos para que te rinda ese dinero.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Amor: Sorprende a tu pareja con una salida romántica y demuéstrale cuánto lo amas. Suerte: Cuidado con las llaves, hay altas probabilidades de que se pierdan y esto represente un gasto innecesario e inoportuno, ya que tus cuentas no están en su mejor momento.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011.

Amor: La monotonía te tiene harta, pero es necesario que se lo hagas saber a tu pareja que está muy involucrado con su trabajo. Suerte: Ve haciendo planes para este fin de semana, pues la naturaleza te espera para recargar las energías que tu trabajo te ha consumido.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Amor: Un amigo te confiará un gran secreto que te pondrá a dudar si realmente mantener el silencio. Hay niños de por medio. Suerte: La impaciencia te jugará una mala pasada. Saber esperar es una virtud que no tienes, pero debes cultivar, porque será muy necesaria estos de días.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Amor: Tienes que aceptar que todo se terminó y no hay vuelta atrás. Tienes que explorar nuevos caminos sola, acompañada de tus familiares y amigos. Suerte: Tendrás algunas situaciones que podrían poner a prueba la seguridad que tienes en ti. Solo debes confiar en tus facultades.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Amor: Un ser querido no aceptará sus argumentos sobre un tema importante para ambos y generará incomodidad. No te quedes callada y expresa lo feliz que te sientes. Suerte: El clima tendrá gran influencia en tu estado de humor y cómo te relacionarás con los demás.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Amor: Deja de quejarte de tu pareja y enfrenta de una vez por todas esas situaciones. Si ya no te gustan, entonces toma la decisión que más te convenga. Suerte: No descuides tu dinero porque las compras pequeñas son las que están socavando las finanzas.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Amor: El amor de tu vida regresa de nuevo para desestabilizar el equilibrio que habías conseguido estos años. Tendrás que ser fuerte y astuta. Suerte: Presta atención a los detalles de las circunstancias, allí estarán las claves para resolver cualquier asunto pendiente.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Amor: La felicidad está de tu lado con la llegada de esta nueva persona a tu vida. Disfruta cada instante. Aprenderás mucho a su lado. Suerte: Te sentirás con pocas energías para realizar cualquier actividad porque te hicieron un trabajo. Desintoxícate con un baño con canela.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Amor: Tu pareja te tiene una sorpresa. No pensaste que estuviera pendiente de tus detalles. Será un momento muy emotivo para ti. Suerte: Un sueño te guiará a encontrar la fórmula para destacarte en tu empleo la próxima semana.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Amor: No soportan que seas feliz al lado de tu pareja y te llegarán rumores. No les prestes atención. Suerte: No tengas miedo a experimentar nuevas emociones y vivencias. Por temor te has perdido de algunas cosas emocionantes de la vida y luego te arrepientes.