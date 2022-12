Comunicación e intuición se activan: los 3 signos del zodiaco que encontrarán el amor este fin de semana

Inicia diciembre, cargado de esa energía positiva, las calles adornadas, luces de colores, abrazos, reencuentros, unión familiar, pero sobre todo, amor.

Será un mes donde tendremos en armonía total a Venus, el planeta del amor; Mercurio, el de la comunicación y Neptuno el de los sueños y la intuición.

Los tres juntos hacen que los próximos días sean propicios para buscar la reconciliación, activar el amor y la pasión y hacerle caso a nuestra intuición para tomar decisiones acertadas.

Capricornio, Aries y Tauro, serán los signos que este fin de semana encontrarán esa media naranja, la energía de la pasión que se encenderá para relaciones estables.

Aries

Este fin de semana, los nativos de este signo estarán flechados, pero de una manera que no podrás pensar en otra cosa si no en estar con esa persona a la que idealizas. Todo tiene su lado positivo, pues desde hace tiempo tienes la necesidad de tener a tu lado ese compañero que quieres para toda la vida. Por otra parte, hay que tener cuidado con que no se convierta en algo pasajero.

Tauro

En meses anteriores habías estado en una etapa de reorganización de tu vida, sanando el corazón de una vieja herida y desechando ese pasado que te tenía atrapada. Pero llegó tu momento, conocerás a alguien muy especial que te cambiará la vida y te hará sentir el ser más feliz del mundo. Aprovecha y disfruta tu momento. Verás la diferencia en alguien que te valora y te respeta como te mereces.

Capricornio

Mercurio y Venus estarán en la casa de este signo, lo que significa que tu vida va a dar un cambio increíble y que el amor que ya estaba en tu vida como en un período de prueba que se consolida. Te sientes valorada, llena de mucho cariño e ilusionada porque cumples el sueño de tu vida y con la persona que siempre deseaste tener. No dejes que el pasado regrese a ti para perturbar este momento maravilloso. Sigue adelante que los astros están de tu lado.