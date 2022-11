Casi le amputan el dedo después de una manicura en el salón de belleza

Beth Jozey contó su amarga experiencia luego de que le hicieran la manicura en un salón de belleza. Por la falta de cuidados en el lugar, casi le amputan el dedo pulgar, incluso su vida hubiera estado en riesgo. Su historia impacta en TikTok y alerta sobre las prevenciones al momento de arreglarse las uñas.

“Casi me amputaron el pulgar y ahora solo uso KMart Press en las uñas”, contó la mujer, residente en Australia.

Su historia la publicó el portal The Sun. En su cuenta @bethjozey de TikTok, Beth relató a través de un video que todo fue el 2020 justo antes de que declararan la cuarentena por la pandemia de covid-19 en Melbourne.

Siempre ha sido una mujer a quien le encanta cuidarse las uñas y tenerlas muy bien arregladas. No era la primera vez que iba a un salón de belleza para esto, pero si era la primera vez que iba al sitio donde la trataron con instrumento, que luego le produjeron una grave infección.

Cuando la atendían, ella estaba nerviosa por cómo quedarían sus uñas, ya que no conocía al personal. Veía todo muy limpio alrededor. Sin embargo, hubo que llamó su atención: no desinfectaron los instrumentos con los que la estaban tratando. Vio que antes de ella, arreglaron las manos a otra persona, cuando llegó su turno, no los limpiaron. No obstante, ella no dijo nada para evitar molestias.

“Siendo joven e ingenua, no pensé nada en eso y no quería ser esa persona que pregunta si puede lavar las cosas”, explicó la mujer, según reseñó The Sun.

Sus uñas quedaron muy bonitas y ella quedó contenta, pero al día siguiente notó que algo estaba mal. “Todo empezó a ir cuesta abajo”.

“Me empezaron a doler mucho las uñas. Se sentían muy apretados, particularmente en este pulgar (izquierdo). Se sentía como una uña encarnada, comenzó a enrojecerse y a doler mucho”, relató.

Emergencia

Beth trataba de no prestarle atención a su dedo, se enfocaba en el cuidado de su bebé. Sin embargo, su mamá la presionó para que fuera al médico por emergencia. Allí le diagnosticaron una infección debajo del lecho ungueal. Tuvieron que remitirla a otro sitio para operarla.

“Terminaron drenando una cantidad absurda de infección de mi pulgar. Si lo hubiera dejado por más tiempo, me habrían metido en los huesos y en el torrente sanguíneo y habría perdido el pulgar”, manifestó.

Incluso, médicamente una infección puede llegar a generalizarse en el cuerpo si no se trata debidamente. El resultado puede ser mortal.