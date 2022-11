Vive en la calle, construyó una casa de cartón de dos pisos y se volvió viral en TikTok

Un hombre sin hogar se volvió viral en TikTok después de que hiciera la construcción de su casa de dos pisos con cartón y material reciclado. James Safari Parker se llevó los aplausos de miles de personas en la red social por su creatividad.

James es un hombre que se encuentra en situación de calle y con recursos muy limitados. Antes de no tener un hogar, el hombre trabajaba en un despacho de arquitectos, sin embargo tras algunos problemas de documentación fue despedido y terminó en la calle.

La casa de James se volvió viral gracias a la publicación de un tiktoker identificado como Hood Stocks, quien ompartió un video en el que muestra cómo es la construcción firme con ventanas y puerta.

Según relató James, se tardó algunos meses en construir su casa, ya que no contaba con recursos y debió poner todo su ingenio.

Al ver su casa, otra personas se interesó en ayudar y así fue como Chandrika Metivier le pidió que le permitiera forrar su casa con material laminado.

Esto es ideal para impermeabilizar y evitar daños graves.

Luego de video de TikTok, James fue desalojado

Aunque el video fue hecho con la mejor de las intenciones, al viraliozarse, las autoridades decidieron desalojarlo.

Fue entonces cuando Chandrika decidió ayudar iniciando una campaña de Go Found Me para recaudar fondos y encontrar un hogar más estable.

En un mes se recaudaron $18,182, sin embargo la ayuda no se concretó, ya que Chandrika empezó a ver comportamientos violentos y se vio obligada a alejarse.

“La misión era asegurar una vivienda permanente para James. Hizo varios acuerdos para la vivienda, pero no cumplió con ninguno de ellos. También expuso progresivamente comportamientos agresivos y amenazas hacia mí a lo largo de este tiempo. Me expresó que hay cosas que desencadenan una violencia extrema dentro de él; entonces llegó al punto en que se volvió peligroso debido a sus fobias. Ha rechazado cualquier ayuda para su salud mental. No me di cuenta de que esto es una gran parte de los indigentes”, explicó la artista plástica.