Eclipse parcial del Sol: Estos los son efectos que tendrá en el horóscopo

El Sol y la Luna tendrán un protagonismo especial este martes 25 de octubre, cuando se dé el eclipse parcial de astro rey, que será visualizado en Groenlandia, Islandia, Europa, el noreste de África, Medio Oriente, el oeste de Asia, India y el oeste de China. Este evento astronómico ejercerá influencia en los signos del horóscopo.

Hay que recordar que entre los eclipses de Sol y de Luna, los más importantes son los de Sol y, además, que cuanto más total sea el eclipse, más notorios sus efectos como el humor y en el comportamiento. El evento será muy particular porque se produce en conjunción con Venus en Escorpio.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Se visualizan problemas por malos entendidos. Malinterpretarás gestos o acciones de una persona cercana. Será un momento bochornoso, pero hay que hacerle frente para no seguir pensando o imaginando cosas que no concuerdan con la realidad. Lo mejor será que te comuniques de una forma muy asertiva para evitar males mayores.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

No hay tiempo para que las indecisiones tomen el control de tu vida. Debes ser clara con lo que deseas, pero esa claridad no la obtienes porque piensas mucho en los demás y de última quedas tú. Es hora de asumir que eres lo primero y que ya sea para bien o para mal, deberás asumir las responsabilidades de cada una de tus acciones.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Estos días no son buenos para realizar actividades financieras que involucren contratos, préstamos, créditos o financiamiento de deudas, porque todo caerá como castillo de naipes. Espera a que el cosmos se normalice. Por ahora, solo dedícate a estudiar más a fondo los pro y contra de lo que quieres hacer con tu dinero o el de otra persona. Verás que la decisión puede cambiar para mejor.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Se visualizan crisis en la pareja. Hay confrontación por intereses en comunes, ya que cada quien está halando para su lado y no se enfocan en que son una pareja que debe estar unida por proyectos en común. Debes solucionar esto lo más pronto posible o el amor quedará para el recuerdo. Debe haber un punto intermedio en el que los dos resulten beneficiados.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Te costará un poco más de lo normal que seas tomado en cuenta para esos proyectos por lo que tanto las luchado por destacar. Tendrás que cambiar las estrategias y buscar asesoría para que o quedes por fuera, ya sea porque seas vistas como una gran competencia o por ineficiente según sus opiniones. En tu trabajo hay alguien no deja de prestarte atención a las cosas que haces y dices.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

¡A cuidar tus equipos! Vienen días de pérdidas de información, de aparatos que son muy valiosos por su precio y por todo lo que contiene y te facilita la vida. Realiza respaldos de toda tu información, y busca proteger las máquinas con reguladores de voltaje, ya que es muy probable que el incidente esté relacionado con la electricidad.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Te sentirás muy abatida, que no hay sentido ni lógica para muchas cosas. Las personas cercanas a ti te reprocharán tu conducta, porque no es usual que estés así. Apóyate en ellos para encontrar esa chispa que te caracteriza y hace que brilles. De no cambiar, esto tendrá un efecto dominó en tu vida y cada aspecto comenzará al mostrar cambios negativos.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Hay transformaciones en tu vida. Se vienen cambios importantes que te alterarán un poco, sobre todo porque te sacarán de tu zona de confort. Lo importante será aceptar la nueva realidad, no hacer resistencia, y ver cómo puedes aprovechar estas acciones para hacer un poco más fácil esta etapa de tu vida.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Los celos estarán a flor de piel, te celarán o lo harás por todo o nada. Estás viendo cosas donde no los hay y creando una tormenta en tu cabeza. Vivirás momentos muy tensos por estas conductas de inseguridad. Lo mejor será el diálogo y sincerarse para bajarle la intensidad a la situación. Estos episodios consumirán gran parte de tu energía, por tal razón te sentirás más cansada de lo habitual.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Estás bajando el ritmo en el trabajo o negocio y se está comenzando a notar tu falta de entusiasmo y compromiso. Tienes dos opciones: o busca la fuente de inspiración que te haga sentir vivó y alegre para sentir haciendo tu labor, o sencillamente renuncia para hallar algo mejor en otro lugar.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Hay una discusión en torno a un dinero que debes o te deben. Por estos días ese dinero no aparecerá y el conflicto podría escalar si no saben llegar a un acuerdo que deberán cumplir a cabalidad. La riqueza no es familia de nadie, así que hay que apartar los sentimientos y aterrizar más en la realidad cuando se trata buscar una solución a problemas de esta índole.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Alguien en casa o cercano enfermará. Tu atención estará centrada en ella porque serán días de mucha preocupación que te llevarán a la reflexión. Si eres de las que te cuesta demostrar tus sentimientos, será momento de que dejes eso atrás y te abras un poco más hacia esa persona que tanto amor te ha brindado. A todos no gustan escuchar que somos amados.