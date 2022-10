Abuela fue a comprar unas zapatillas, tenía la tarjeta vencida y el dueño del local se las regaló

Una adulta mayor fue a comprar unas zapatillas a un local en la ciudad argentina de Córdoba. Sin embargo, todo cambió cuando fue a pagarlas y le indicaron que tenía su tarjeta vencida. El final de la historia se volvió viral en redes sociales, luego del hermoso gesto del dueño del comercio.

¿Qué pasó?

Una de las trabajadores del local dio a conocer el hecho a través de su cuenta de Twitter. Su publicación, logró casi 13 mil likes.

“Situación en mi trabajo: una abuelita quiere comprarse unas zapatillas, estaba feliz y cuando quiso ir a pagar tenía la tarjeta vencida”, relató la mujer identificada como Julieta Biasioni.

“Mi jefe? Se la regaló. Terminamos llorando todas con la abuelita abrazadas. Solo en Montella”, afirmó la trabajadora.

El momento en el que le digo que le regalamos las zapatillas 🥺♥️ pic.twitter.com/8sGYnYdTTm — JuliBiasioni 💚🧙🏽‍♀️🌙 (@juliBiasioni) October 15, 2022

El relato de la trabajadora

En conversación con Vía Córdoba, Julieta entregó más detalles sobre lo ocurrido. En ese sentido, detalló que la adulta mayor “vino por primera vez al local con su hija. Estuvo buscando zapatillas y cuando encontró estaba feliz. Bailaba y todo la abuelita, una hermosa”.

“Cuando fue a abonar y le dijimos que tenía la tarjeta vencida se le cambió la cara, se le caían las lágrimas”, expresó.

Tras esto, indicó que “su hija fue a ver si lo podían solucionar y en ese tiempo ella me dice ‘espero que no piensen que soy una estafadora y que les hago perder tiempo’. Cuando se estaban por ir, mi jefe me dijo ‘anda a decirle que se las regalamos’”.