Tarot del día: la carta que regirá a tu signo hoy viernes 30 de septiembre

Con las cartas del tarot aprenderás las influencias internas y externas a la que estarás sometida en este día. Por eso sigue estos consejos para que las energías fluyan y estés en paz y armonía.

Aries

La Fuerza

Hay una oportunidad laboral que no puedes perder. Piensa en el futuro a la hora de tomar la decisión, teniendo en cuenta que quieres crecer y cumplir metas que quizás donde estás no lo vas a poder hacer. La carta te dice que todo marchará bien si tienes tus objetivos claros.

Tauro

El As de Bastos

Si cambias de actitud, todo irá mejor. La carta te advierte que el camino que has tomado es el correcto y que solo debes tener mente positiva para que se abran los caminos. Tendrás el apoyo familiar y el de tu pareja en ese paso que vas a dar. Mucha firmeza y determinación.

Géminis

El Mago

Si tienes una visión clara de lo que quieres en el futuro, nada te va a poder detener. Los obstáculos que se presenten en el camino lo vas a superar con una habilidad que jamás te habías imaginado que tenías. No quieres conflictos ni complicaciones en el amor, así que por ahora sin compromisos y te sientes tranquila y bien contigo misma.

Cáncer

El Cuatro de Oros

Eres una persona de retos y estás en capacidad de arriesgarte a lo que sea con tal de lograr alcanzar la meta propuesta. Pero la carta te dice que seas prudente a la hora de tomar decisiones que determinen el camino a tomar. Sé firme en lo que verdaderamente quieres.

Leo

La Torre

Hay cambios que definitivamente tienes que asumir, sacrificando determinadas cosas. Si lo haces, en poco tiempo vas a obtener los resultados que quieres. Sin embargo, la carta te advierte que supervises todo y no permitas que otros obstruyan tu camino. Tu sabes como evitarlo.

Virgo

El Cuatro de Copas

No te sientas desanimada ni desmotivada porque se cometieron errores en el camino y las cosas no salieron como se esperaba. Eso no tiene porque detenerte, simplemente reorganiza las ideas y cambia las estrategias para lograr que lo que está estancado avance. La carta te dice que hay salidas y que tu las vas a encontrar con inteligencia.

Libra

El Rey de Oros

Tienes habilidades y talento que te van a permitir destacar entre los demás y aun cuando eso genere cierto recelo tu no puedes perder el foco de lo que quieres. Al fin logras el entendimiento y la armonía con tu pareja después de varios conflictos por diferencias. Disfruta de esos momentos de felicidad.

Escorpio

El Diez de Oros

La carta te habla de éxitos y logros en tu camino. Estabas pasando por momentos muy difíciles en el plano laboral y ya vas saliendo de esa mala racha. Los negocios empiezan a dar sus frutos y logras esa estabilidad económica por la que tanto luchaste. Consolidas tu relación de pareja e inicia una nueva etapa de convivencia que será de mucha armonía.

Sagitario

El Nueve de Espadas

Te sientes abrumada y agobiada porque no has podido saldar una deuda importante con tu familia. Calma, porque si sigues así vas a terminar enferma del estrés y no es la idea. Hay un camino, pero no lo vas a encontrar si no los haces desde la paciencia y la tolerancia. Esto es una etapa que pronto va a pasar.

Capricornio

El Ocho de Copas

Si no te sientes satisfecha con el camino que has recorrido, entonces llegó el momento de que tu misma propicies un cambio en tu vida para que puedas progresar. La carta te indica que debes comenzar por tomar decisiones que te hagan independiente de la familia. Sal de ese ciclo que te tiene atada a ese lugar y busca el futuro en otros horizontes.

Acuario

El Rey de Copas

La carta te habla de fortalecimiento de las relaciones personales y laborales. Los negocios van a ir muy bien en la medida que seas determinante y firme en tus decisiones. Con la pareja vas a consolidar tu amor y vas a dar un paso muy importante que tiene un futuro prometedor. Así que camina decidida porque las perspectivas son maravillosas.

Piscis

El Caballo de Oros

Te ofrecen un cambio en el plano laboral, pero no es el momento de tomar esa decisión. Por el contrario, mantente firme dónde te encuentras para que no te quedes sin nada en las manos. Tendrás señales que te indicará nuevas oportunidades. Solo ten un poco de paciencia.