Escojan a una joven de la imagen y descubran si ya superaron a su ex

La gran mayoría de las personas hemos terminado una relación amorosa, para entrar en un conflicto entre lo qué pasará o no con esa persona que alguna vez ocupó un lugar especial en nuestro corazón.

Puede ser que pensemos que habrá otra oportunidad para solucionar las cosas, o no terminamos tan mal por lo que decidimos alejarnos; mientras que algunos decaen, pues consideraban que era el amor de su vida y se veían haciendo una vida con ese ser.

Sin embargo, por estas u otras razones la situación no llegó a buen puerto y optaron por separar sus caminos.

En el siguiente test visual vas a tener la oportunidad de descubrir si has superar tu última relación, además de que hallarás la forma en que te recuerda esa persona que ocupó un lugar especial.

Se trata de una pintura del belga Fernand Toussaint, en la que se encuentran tres chicas guapas.

El juego consiste en que debes elegir a una de ellas, y ser lo más honesto en señalar a la que llamó tu atención en el primer momento.

Presten mucha atención a la siguiente imagen, y elijan a una mujer

Elige una mujer y descubre si ya superaste a tu expareja.

Joven de la izquierda

Hace tiempo que ya no piensan en su ex, debido a que terminaron en buenos términos y ahora sólo representan a un conocido. Ya no se ven de manera romántica desde que pusieron punto final a su relación, por lo que optaron por da vuelta a la página.

Saben que fue alguien importante en su vida, por lo que cuando lo recuerdan o entra su nombre en una conversación, lo citan de forma rápida y cambian de tema.

Joven del centro

Tu relación no terminó de la mejor manera. Ambos dijeron e hicieron cosas y no han podido hacer las paces ni llevarse bien desde entonces.

Si se llegan a encontrar no va a ser lo más cómodo, y es probable que decidan caminar para otro lado.

Lo cierto es que no se pueden evitar para siempre, por lo que más aconsejable es que le des un cordial saludo, en caso de que se llegaran a ver las caras.

Joven de la derecha

Es claro que sigues pensando en esa persona, con la que creíste que ibas a pasar el resto de tu vida. Lo malo fue que por diferentes razones no se pudo que permanecieran juntos y cada uno tomó su propio camino. Aún hay sentimientos encontrados.

Es probable que necesiten crecer y desarrollarse, para que en un futuro sean amigo o, por qué no, algo más.

Y, ustedes, ¿ya superaron a su expareja?