Las “caricias verbales” que necesitamos cuando queremos adelgazar

Algunos investigadores aseguran que solamente logran adelgazar las personas que están convencidas de que perder peso es posible. Sugieren entonces que mantener una actitud positiva no solo evita que abandones la dieta antes de tiempo, además podría influir directamente sobre el metabolismo haciendo que quemes mayo cantidad de grasa.

Tu actitud ante la dieta es fundamental. Foto: bing.com/images.

Lo que debes repetirte…

De acuerdo a la Revista española Saber Vivir, estas son algunas de las frases que no debes dejar de decirte.

“Quiero y puedo perder peso”

¡Sí lo voy a lograr! Foto: bing.com/images.

Si hasta ahora has intentado meterte en otras tallas de ropa y no lo has logrado, no tires la toalla: vuélvelo a intentar, pero esta vez siendo tu mejor amigo.

Empieza a creer verdaderamente en la capacidad que tiene tu cuerpo de eliminar ese peso que te sobra.

Es lógico que cuando intentes adelgazar solo privándote de algunas cosas fracases. Ocurre porque, en el fondo, eres consciente de que es imposible lograrlo así y no crees en ello. Lo que sabes que funciona de verdad (la idea que cala en tu subconsciente) es que, solo siguiendo una dieta equilibrada, baja en calorías y con ingredientes que te ayudan a quemar grasas vas a adelgazar.

“Me sentará bien adelgazar”

Casi todas las personas inician una dieta con la idea de mejorar el aspecto físico, aunque a la hora de la verdad este argumento resulta flojo frente a los pensamientos que te incitan a comer o a abandonar la dieta y te dices “total, hace años que estoy así”. Lo que de verdad te convencerá para continuar es pensar en tu salud. Saber que perder ese peso te evita enfermedades.

“Me gusta comer sano”

Las frutas y vegetales son esenciales en la dieta. Foto: bing.com/images.

Es posible que lo que arruine tu plan de adelgazar sean las falsas ideas preconcebidas: crees que la dieta es aburrida, que te vas a quedar con hambre, que es poca sabrosa… y eso genera ansiedad.

Cuando estés frente a un plato saborea los ingredientes y piensa en los ricos que están y en lo bien que te sientan.