Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 31 de enero al 6 de febrero del 2022

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco.

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

Paje de Oros

Durante esta semana debes cuidar tus hábitos y costumbres que, de un modo u otro, sean una amenaza a tu salud, extra pandemia. La recomendación va dirigida a tu estado físico y síquico, de manera integral, respecto del cual debieras evitar todo aquello que pueda afectarlo. No debemos olvidar que la salud es vida y que para realizar cualquier plan es imprescindible que esté en las mejores condiciones. Tu cuerpo es templo de la naturaleza y del espíritu divino.

Tauro

Rey de Espadas

Durante estos días no debieras malgastar tu tiempo postergando decisiones que ya debieran estar resueltas. La indecisión hace un efecto negativo en la vida, pues pareciera que nada camina y todo entra en una especie de statu quo mal sano, en que las cosas, en general, caen en una espera irreal que logra alterar cuanto queramos hacer, como si todo estuviese atado y se hace pues obligatorio cortar ese nudo, ya que es lo mismo cortarlo que desatarlo.

Géminis

El Colgado

Semana con cierta tendencia a que aquello que esperamos con ansias demore más de la cuenta y que provoque en nosotros una exacerbación del hábito de pensar, elucubrar, sacar conclusiones, que en nada ayudan a que la espera se termine, provocando un cierto desajuste en nuestras actividades, por el solo hecho de estar en esa desagradable actitud de estar expectante. “La vida no es para esperar, es para vivirla y para aprovechar hasta el final”.

Cáncer

Nueve de Copas

Semana distinta a la anterior, pero igual tendrás razones para sentirte complacida y conforme con lo que has logrado conseguir con tanto esfuerzo y sacrificio. Recuerda que la moderación en todo siempre será aconsejable. “Igual virtud es moderarse en el gozo que moderarse en el dolor”. Todo lo bueno que recibas te lo debes a ti. Lo malo son pruebas para fortalecerte, la que no lo entiende está condenada al fracaso.

Leo

Cinco de Espadas

Procura que tus éxitos y aciertos, en cualquier ámbito de tus actividades, sean el fruto de tu gestión y que lo que consigas, si te lo has ganado con rectitud, puedas gozarlo a plenitud. Procura que tus triunfos no alteren, en modo alguno, la situación o estabilidad de terceras personas. Es importante saber que “las cosas buenas pasan a quienes las esperan. Las mejores a quienes van por ellas”. El éxito no se da de la noche a la mañana.

Virgo

Tres de Espadas

¿Quién no ha pasado por situaciones de angustias y dolor en los tiempos que vivimos? Son más frecuentes los períodos de desdicha que los de felicidad. Pero, cual más cual menos, obedecemos a un solo mandato, resistir. Cada cual con sus medios y capacidades, sin perder, ni por un momento, la fe en nosotros, manteniendo en pie la esperanza. Deja que sea ésta y no tus heridas las que den forma a tu futuro.

Libra

La Sacerdotisa

Mucho de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que pareciera que nos obliga a buscar los porqués, no necesariamente tiene una respuesta en la lógica, por el contrario, su razón se mantiene oculta la mayoría de las veces, y pareciera que a pesar de esto no quedamos conformes con solo aceptar la realidad, sin cuestionamiento. La única opción a nuestro alcance es aceptar lo que nos acontece y actuar en consecuencia con nuestros mejores atributos y con fe en que si nuestra acción es sincera saldremos adelante.

Escorpio

Dos de Bastos

En estos días sucederán ciertos hechos, tal vez no tan evidentes pero reiterados, que te darán señales de que estás en un buen momento para cambiar tu actual situación por una mejor, obviamente. Nada te obliga, la decisión está en tu manos, pero la oportunidad es propicia y bueno sería que la analizaras y pongas en la balanza los pros y los contras que siempre se presentan en situaciones como esta. Alguien escribió “La acción tiene tres únicas razones, el honor, el dinero o el amor”.

Sagitario

Diez de Bastos

Si tu tendencia es a ocuparte de tus propias responsabilidades e intentar resolver solo lo que te atañe, según tu rol en el grupo humano en que te desarrollas, no tiene nada de cuestionable, por el contrario, es tu deber y lo asumes. Sin embargo, en tiempos como los actuales, de personas como tú se espera algo más, por sus capacidades, que son reales. Considéralo, tal vez sea necesario, pero no obligatorio, y la sedición es solo tuya. Ayudar a otros es un privilegio.

Capricornio

El Mundo

Estás en un momento cuyas características no son perceptibles por algún hecho concreto, pero no por eso menos importante. Acá se presentará algo así como un antes y un después, en donde lo relevante, obviamente, es lo que viene, y eso se da en el ámbito estrictamente personal, dentro de ti. Se debe entender como crecimiento, empoderamiento, fe, resolución, y todo aquello que te de renovadas fuerzas y cualidades para los desafíos que debas enfrentar.

Acuario

Dos de Espadas

Debieras tener cautela durante esta semana. Si te encuentras ante una toma de decisiones o tengas que decidir entre más de una opción en algún tema importante que pueda traer consecuencias impredecibles, si puedes abstenerte ante la duda o postergar la definición, podría ser la mejor opción. Si no, pide consejo o ayuda a alguien de tu absoluta confianza y decide. Si, a pesar de todo lo anterior, no encuentras claridad, intenta con la opción que, a tu parecer, sea la menos comprometedora.

Piscis

El Carro

Semana con algunos altibajos en el resultado de tus gestiones en temas de relevancia. Podrían presentarse como trabas puntuales de relativa corta duración, ya que, luego del tropiezo, llega la alternativa de solución esperada. En ningún momento debiera primar en ti el desánimo, a menos que sea momentáneo, ya está dicho que podría costar algo de esfuerzo adicional y tiempo encontrar la salida, pero ésta, sin duda, llegará.