Carta de desamor que escribió una niña de siete años se hizo viral

Una pequeña llamada Valeria, de siete años, aprovechó el día de San Valentín para enviarle una carta a su enamorado.

Sin embargo, es muy diferente a la que se esperaban los internautas.

Y es que en realidad es una carta de desamor, en la que le pone fin a su romance.

"O aportas o te apartas. Ya vendrás llorando y yo no te haré caso", escribió.

La carta fue publicada por un joven que dice ser su primo, y que compartió el escrito de Valeria con el mundo.

mi prima de 7 años le ha escrito esta joya por San Valentín al chico que no le hace caso

"Una princesa no pierde la corona por un plebeyo", escribió.

Los comentarios no se han hecho esperar y muchos admiran la forma de ser de la pequeña.

Con tener las cosas la mitad de claras k Valeria me valdría la vdd 🤡

Bravo, Bravo, Bravo!! Esta muy bien redactada, oye carácter tiene tan chica ya me imagino en un futuro no muy lejano se va dar a respetar.. Bien por las nuevas generaciones que nos enseñan a las anteriores no buscar que nos quieran al contrarío querernos primero nosotras!! ❤️👍🏻❤️

