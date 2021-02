JLo presume su regalo de San Valentín y da un vistazo al interior de su mansión

JLo celebró el día de San Valentín presumiendo el regalo que recibió por parte de su prometido Alex Rodriguez. A través de un video en redes sociales, la cantante publicó un video junto a un texto sobre la historia de amor que vivió a lado de su enamorado. Como era de esperarse el regalo de la diva no podía ser nada menos que espectacular y para darle mayor protagonismo, lo colocó en uno de los lugares más importantes dentro de su mansión en Miami, la cual comparte con Alex y sus hijos.

JLo celebra el Día de San Valentín más romántico desde su hogar

Jennifer Lopez, comenzó el día del amor con un agradecimiento público a su prometido por el regalo que recibió en este día. Se trató de un enorme ramo de rosas rojas, acompañado con globos y una nota. En el video, la famosa escribió la razón por la cual este mes es tan importante para ellos y demostró lo enamorada que está de su pareja.

"Febrero es un mes especial para nosotros, es el mes de nuestro aniversario. Nos encontramos por primera vez un primero de febrero, la primera vez que tuvimos una cita fue dos días después y desde entonces no ha pasado un día en que no hemos estado juntos o que no hemos hablado. Siempre me haces reír, amo tu sentido del humor y como siempre intentas hacer casa lugar uno más feliz con tu presencia. Te amo y amo todo lo que haces por mi, tú eres mi San Valentín."

Pero esta no fue la única sorpresa que Alex tuvo para la intérprete de 'On the floor', ya que una noche antes preparó una romántica velada, la cual incluyó un enorme letrero de luces que decía "Te amo", además de una cama llena de pétalos de rosa que formaba las letras de sus iniciales, así como varios globos en forma de corazón.

una noche antes preparó una romántica velada, la cual incluyó un enorme letrero de luces que decía "Te amo" - Instagram

Además de mostrar sus regalos de celebración, la famosa dio un vistazo del interior de su mansión, la cual comparte con sus hijos y las hijas del beisbolista. El enorme arreglo de flores, estuvo situado sobre el comedor principal de su casa, el cual cuenta con sillas blancas que combinan con las paredes del lugar. Esta es una de las habitaciones centrales de su mansión, pues fue aquí donde la famosa celebró el cumpleaños de su madre hace algunos meses.

Además de mostrar sus regalos de celebración, la famosa dio un vistazo del interior de su mansión, la cual comparte con sus hijos y las hijas del beisbolista. - Instagram

También pudimos ver parte de su habitación, la cual cuenta con una cama king size y una estancia de sala y comedor privados, los cuales también son de color blanco al igual que el resto de la casa.

Jennifer Lopez supo superar su divorcio del cantante Marc Anthony con elegancia y tiempo después volvió a encontrar el amor junto al beisbolista Alex Rodriguez. - Instagram

Jennifer Lopez supo superar su divorcio del cantante Marc Anthony con elegancia y tiempo después volvió a encontrar el amor junto al beisbolista Alex Rodriguez, con quien ha construido una relación estable desde 2017. Su química se debe a que ambos han tenido experiencias similares, pues son latinos que crecieron en Nueva York y enfrentaron adversidades para alcanzar la fama en sus respectivas carreras.

En diversas entrevistas, la cantante ha asegurado que en su relación con Alex, encontró a un compañero que la apoya en cada uno de sus proyectos - Instagram

En diversas entrevistas, la cantante ha asegurado que en su relación con Alex, encontró a un compañero que la apoya en cada uno de sus proyectos y que siempre está a su lado para ayudarla a brillar y cumplir sus sueños, algo que no había experimentado en ninguna relación anterior.

Aunque su boda tuvo que posponerse debido a la pandemia, la pareja ha demostrado ser una familia muy unida, pues tanto los hijos de JLo como los de Alex han logrado formar lazos de unión desde que comenzaron a vivir juntos.

