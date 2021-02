Jamás vuelvas con un hombre que te fue infiel: razones para dejarlo y amarte más

Una infidelidad es muy difícil de superar, pues tienes que luchar contra muchos sentimientos como desilusión, rabia, dolor y tristeza.

Solo hay dos caminos que puedes tomar en esta situación, o seguir adelante sin esa persona que tanto daño te hizo, o darle otra oportunidad y seguir con la relación, lo cual no es nada recomendable.

Y es que en muchos casos, estamos tan enamoradas y sentimos que no podemos vivir sin esa persona, por lo que intentamos seguir con la relación y superar esa infidelidad, pero nada nunca será como antes.

Cuando un hombre es infiel siempre marca un antes y un después en la relación, y al darle otra oportunidad, solo estarás alargando el sufrimiento.

Por eso, si estás considerando seguir con esa persona que te fue infiel, aquí te explicamos por qué no debes hacerlo.

Razones poderosas por las que no debes volver con un hombre que te fue infiel

No olvidarás lo sucedido

Aunque creas que lo superaste, nunca podrás olvidar lo que él te hizo, siempre estará dando vueltas en tu mente, y desconfiarás de tu pareja.

Ahora estarás sospechando de él, y pensando que en cualquier momento lo puede hacer, volviendo la relación más complicada de lo que ya es, y sin duda no volverás a ser feliz, pues no vivirás tranquila.

Además, a la mínima discusión sacarás a relucir el tema, pues aun te duele, y no lo has superado, y esto no te hará feliz.

Afectará tu autoestima

Sufrir una infidelidad nos llena de inseguridades y afectan nuestra autoestima, pues generalmente vienen a la mente pensamientos como que tú eres la culpable, no eres lo suficiente para él, o no eres tan bonita, cosa que jamás deberías pensar.

Pero, es inevitable sentirte mal, y aunque estés con esa persona, siempre te sentirás mal, y tu autoestima estará por los suelos, siempre pensando que él se puede ir con otra, así que lo mejor es dejar esa relación y comenzar a valorarte.

No serás feliz

Como dijimos anteriormente, tu relación nunca será igual, pues jamás volverás a confiar en ese hombre como antes, y siempre estarás pensando que te puede engañar de nuevo.

Sin duda tú mereces estar en una relación en la que no haya miedos, dudas, ni intrigas, así que lo mejor es seguir adelante sin esa persona y dejar de pensar todo el tiempo si te será infiel o si te dice la verdad.

Quien te fue infiel no te merece

Esta es una de las principales razones por las que jamás debes volver con un hombre que te fue infiel, y es que si te engañó definitivamente no te merece y no amerita otra oportunidad.

Tú mereces más que eso, mereces estar con alguien que te ame de verdad, y no piense en nadie más que en ti, así que si esa persona no puede ofrecerte un amor sincero, entonces no vale la pena, ya llegará alguien que sí te valore y merezca estar a tu lado.

