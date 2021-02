¿Sin plan para San Valentín? Salga de la rutina y sorprenda a su pareja

Falta poco para San Valentín, y ya es hora de decidir cómo celebrar con esa persona especial. Muchas parejas se las ingenian para festejar con regalos o cenas románticas. Pero también están quienes aprovechan para visitar lugares fuera de lo común.

Un estudio realizado por el portal 'Booking' confirmó hace un tiempo que los viajes para estas fechas en pareja causa una felicidad indescriptible.

Escaparse en pareja, vivir una experiencia placentera, y descubrir los encantos de la capital colombiana o la magnífica Santa Marta, son algunas de las alternativas.

Para los amantes del Caribe, playa sol y arena

Celebre el día de los enamorados disfrutando de la brisa del mar y atardeceres de ensueño desde La Perla de América, uno de los destinos más románticos de Colombia.

Una caminata por el Parque de los Novios, un paseo en velero, observar el atardecer desde el Rodadero o bien, conocer el pueblo Minca, son algunas de las actividades en este destino que seguramente disfrutará en pareja.

Para gozar de este destino en San Valentín el Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida lanzó un paquete que incluye: estadía en suite, cena romántica en habitación y desayuno, así como una botella de espumante y fresas cubiertas de chocolate a la llegada. Tarifa por noche por pareja $399.

Otra opción del hotel es una sesión especial de spa que incluye: tratamiento Tentación de Cacao -exfoliación+masaje relajante-, mascarilla de cereza, copa de espumante y fresas con chocolate para dos. Tarifa $125 por pareja.

Una escapada sin salir de Bogotá

Disfrute de la ciudad y de la vibrante experiencia W Hotels con su pareja aprovechando Do not Disturb, un paquete que incluye alojamiento, desayuno, una botella de espumante, obsequio de bienvenida, wifi, parqueadero, acceso a la piscina y 20% de descuento en spa. Tarifa por pareja por noche $189+IVA. Además, las parejas podrán vivir la leyenda de El Dorado y descubrir su propio tesoro con el vibrante y glamouroso diseño de este hotel, que invita a celebrar la vida con experiencias únicas como In Room Vinyl Menu, en donde pueden elegir el disco de su elección y maridarlo con un delicioso coctel ad hoc con el artista y vibe del disco, todo desde la privacidad de su habitación.

¿Qué tal un pequeño paseo?

Localizado en Usaquén, uno de los barrios más vibrantes de la ciudad, también complementa el plan ideal para San Valentín con una romántica visita a conocer los mejores cafés y pastelerías en este barrio lleno de cultura, arte y sabor.