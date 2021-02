Ashley y Lety, el dúo que hace de las dudas un imán imposible de esquivar

Se Regalan Dudas: un éxito desmedido

Ashley Frangie y Lety Sahagun están redefiniendo el mundo del poscast en México. Con millones de reproducciones, y ya una fiel legión de fans, han mostrado que llegaron para quedarse.

Su crecimiento en los últimos años ha demostrado que las dudas son un motor poderoso que muevan a todos. Aunque en apariencia los cuestionamientos y los temas incómodos nos hagan huir, estas dos mejores amigas lograron lo imposible. Lety y Ashley lograron que temas de vital importancia para la sociedad se convirtieran en el pegamento de su comunidad.

Porque seguro te has preguntado, ¿en qué radica el éxito de estas dos mejores amigas? ¿Por qué será que las dos están logrando hacer que nos enfrentemos con nuestros demonios, y que terminemos disfrutándolo.?

Ashley Frangie y Lety Sahagun - Instagram @seregalandudas

Esto sucede porque por unas horas dejan de existir las diferencias entre nosotros, y nos convertimos en uno. Aunque cada una venga de un contexto diferente, todas nos parecemos más de lo que creemos; tenemos sueños, miedos, traumas, momentos que queremos olvidar, y dudas. Y justo son las dudas las que en lugar de separarnos, logran unirnos demostrando que no sólo es normal, también es sano cuestionarnos todo el tiempo.

Asimismo, Ashley y Lety también se muestran vulnerables en todo momento inspirando a todo su público. Porque en un mundo de redes sociales en donde todo parece perfecto e ideal, ellas son un oasis de realidad.

¿Se nace con dudas o se adquieren con el tiempo?

Y viene la primera pregunta, ¿todos nacemos con la espinita de la duda o es algo que se aprende? Al menos para Ashley y para Lety fue algo innato que no tuvieron que buscar, y un camino que las volvió inseparables. En Nueva Mujer platicamos con ellas, y Ashley nos contó cómo es para ellas:

"Hemos tenido la fortuna nacer así, yo creo. No es algo que me tenga que esforzar mucho en hacer, creo que ya viene dentro de mi ADN. El preguntarme, el cuestionarme, el querer romper un poquito las reglas, el ser una rebelde. Creo que si algo ha hecho nuestra relación de amigas ha sido alimentar este gen de estar preguntándonos y cuestionándonos cosas. Por lo que creo que ha sido una combinación de cosas; es la naturaleza de quienes somos las dos, y también creo que ambas hemos encontrado lugares en donde esto ha podido florecer aún más. Hemos hecho cosas en las que –híjole– no sólo celebran dudas, sino encuentran gente que camina junto a nosotras, con la misma cantidad de dudas y tabús que quieren romper."

Ashley Frangie y Lety Sahagun - Instagram @seregalandudas

Aprendamos a vencer el autosabotaje y el miedo

Ahora el proyecto de Se Regalan Dudas se ha transformado en un libro que continúa proporcionando espacios seguros y llenos de aprendizaje a sus seguidoras. Un grupo de personas que sin conocerse se han encontrado al toparse con obstáculos similares.

En el capítulo ¿De qué manera te has limitado? ¿Cómo lidias con el autosabotaje y el miedo?, relatan y nos invitan a compartir estas ataduras que hemos dejado nos corten las alas. No obstante, Lety añadió en la entrevista que:

"Ambas, y muchas personas compartimos mucho de lo que hemos aprendido en este camino [del miedo y las limitaciones ]. Justamente porque creo el miedo es algo inevitable para el ser humano –nos acompaña siempre– pero la decisión está en dejar que sea el conductor de tu vida o en dejar que se siente como copiloto.[Ashley y yo] Siempre hemos tenido estas espinitas que nos invitan a diferentes lugares, y ha sido más bien una cuestión de decir qué va a ser más fuerte, esta curiosidad, esta inquietud, y estas ganas de cambiar de carrera, de entrar a este trabajo, o de mudarnos de país; o todas esas vocecitas que nos dicen todas las razones por las que podría salir mal."

¿Cómo vencer el miedo? - Instagram @seregalandudas

"Creo que ahí en la balanza, pues dejamos que pesen más los riesgos que no importan, pero siempre detrás de los riesgos está como esta posibilidad enorme de crecer. Y también la una a la otra nos hemos impulsado y apoyado cuando una toma este tipo de decisiones; entonces, creo que también es bonito saber que estás acompañada en este camino.", terminó.

Los retos de un proyecto como Se Regalan Dudas

Pero aunque este éxito abrumador parezca fácil, las dos han tenido que enfrentarse a diversos retos de los cuales Ashley nos contó un poco.

"Yo creo que uno de los mayores retos ha sido balancear –sobretodo en esta pandemia– la cantidad de trabajo, el apoyo que hemos querido brindar a la comunidad, y nuestra vida personal. Creo que eso esos han sido uno de los retos más grandes en cuanto a mí y a Lety."

Ashley Frangie y Lety Sahagun - Instagram @seregalandudas

"En cuanto a empresa como Se Regalan Dudas yo creo que uno de los mayores retos ha sido buscar a gente que tiene las credenciales para hablar sobre estos temas que son tan importantes que muchas veces hay tanta desinformación. Yo creo que seleccionar bien a la gente que asesora, bien a la gente que nos ayuda, y también encontrar formas diferentes en las que pueda vivir Se Regalan Dudas. Como creo que ahora es este libro, como también ha sido el club del libro, despertando… Entonces como seguir siendo relevantes, pero también seguir brindando herramientas para la comunidad que tanto nos lo pide."

Un aprendizaje continuo

Si para todos los espectadores escuchar el podcast hace que aprendamos un poco más todos los días, ellas al crearlo han tenido un crecimiento personal increíble. Lety nos comenta cuál es el mayor aprendizaje que han tenido durante el camino de Se Regalan Dudas.

Ashley Frangie y Lety Sahagun - Instagram @seregalandudas

"Ha sido no tenerle miedo a quien somos. Por mucho tiempo creo que estuvimos intentando de encajar en un molde, y cuando por fin nos animamos a serle fiel a estas preguntas, a buscar un proyecto que se sintiera más auténtico, a salirnos de nuestra zona de confort, fue cuando sucedió la magia. Así que para nosotras el gran gran aprendizaje es justo ese, dejar de ocultar esas partes que crees que están más mal contigo, y más bien animarte. Nos hemos dado cuenta que por otro lado ha habido una enorme comunidad de millones de personas que en realidad sentían y pensaban un poco similar a nosotras."

Se Regalan Dudas se convierte en libro

Ashley y Lety plantean 18 dudas que surgen en esa "infinita necesidad de cuestionar todo lo que las rodea" y que han ido recolectando a lo largo de las años. Es un libro que –una vez más– nos une a lo largo de 300 páginas; escuchando estas dos mujeres, y a cientos de otras personas que aunque buscan lo mismo que nosotros, sus caminos han sido en extremo distintos.

Asimismo, tiene un espacio para que puedas interactuar tú también. La experiencia no está completa, hasta que tu voz también sea plasmada en este increíble libro. Fue Ashley quien nos comenta cómo nace la idea.

Se Regalan Dudas se convierte en libro - Instagram @seregalandudas

"Queríamos encontrar más lugares en donde Se Regalan Dudas podría convertirse, mucho más allá del podcast. Lety y yo hemos sido lectoras toda la vida, ha sido nuestra fuente de entretenimiento, pero también de educación. Yo creo que es lo que más hemos hecho a lo largo de nuestras vidas, entonces, cuando se nos acercó nuestra editorial que es Pinguin Random House, "dijimos obvio tiene que ser dudas, hay que no sólo celebrar, pero también invitar a la gente a dudar”.

Libro de Se Regalan Dudas - Instagram @seregalandudas

"Sacamos 32 preguntas que para nosotras eran esenciales, que son preguntas que nos han llevado de un lugar a otro. De ahí el proceso fue bueno, cómo hacemos que nuestra comunidad participe, entonces lanzamos esta convocatoria en donde recibimos más de 60,000 mil respuestas."

Lety Sahagun - Instagram @seregalandudas

"En la que Lety y yo leímos una a una, para seleccionar y para curar el contenido del cual creíamos era el más rico, el que más era diferente, el que híjole, en donde las edades eran completamente opuestas, o las profesiones, y fue integrarlas. Sí, que nosotras contestáramos las dudas también, y bueno, el proceso fue súper creativo porque nos involucramos en todo, desde diseño, hasta la creación de contenido. Al final, creo que representa súper bien a Se Regalan Dudas y a la comunidad que camina con ella."

La importancia de la salud mental

Quienes han escuchado los capítulos de Se Regalan Dudas, saben la importancia que le dan a la salud mental. Ellas han puesto la conversación sobre la mesa para instruir a su público siempre priorizar su bienestar emocional. Lety nos contó un poco de su aprendizaje, y su trayectoria en esta senda.

"Ash tiene muchísimos años en terapia. Creo que yo conocí como los beneficios de la terapia gracias a ella, en su familia nunca le han tenido ni miedo ni nada. Al contrario, han entendido desde un principio los beneficios. Y, creo que fue a raíz de golpes fuertes en la vida de ambas en donde decidimos ese camino, pero fue hasta que empezó el podcast que empezamos a animarnos a explorar más allá. No sólo ir con un terapeuta, sino conocer varios. No sólo una herramienta, sino varias, no sólo leer un libro…"

"Llevamos dos años que junto con la gente que ha tenido este crecimiento de Se Regalan Dudas, nosotras personalmente también hemos crecido bastante. Creo que ahora tenemos relaciones conscientes, vivimos vidas más despiertas, y claro, no son cómodas. Nunca es cómo estar como en este constante crecimiento, cuestionándose a uno mismo, como para llegar a otros lugares, pero creo que ambas hemos podido probar los beneficios de vivir una vida así. Y aunque cueste más trabajo, ahora lo valoramos muchísimo, y la elegimos todos los días."

La necesidad de evolucionar

Lety y Ashley exploran caminos que no siempre son cómodos, y rayan en lo polémico para cierto extracto de la sociedad. Por ello, debemos recordar que los cambios son inevitables, y sólo hay que aprender a adaptarnos a ellos.

"Sabes qué creo, que una de las cosas más chidas que tiene el ser humano es esta posibilidad de cambiar y adaptarse. Y los tiempos están cambiando, en todas las áreas. No sólo por la pandemia, pero antes, durante, y después seguiremos cambiando. Creo que un poco es dejar fluir, y entender que estos cambios nos van a traer cosas buenas. Algo que antes era no 'políticamente incorrecto', y ahora sí, es porque ahora sabemos más, ahora entendemos más."

"Ahora estamos más conscientes, más educadas sobre el tema, creo que un poco como “acepta el cambio”. O sea como abrirle las manos al cambio, y abrírselas para que sea algo, o sea en todo cambio hay una oportunidad de crecimiento. Entonces, creo que mi consejo seria, no pasa nada, vayamos siendo más conscientes, más educados, normalmente lo que más nos asusta es porque es desconocido, entonces tratemos de educarnos en estos temas lo mejor posible, y ser los más conscientes que se pueda, y también pues, ser pacientes. Entender que hay ciertos privilegios que tenemos nosotros para entender ciertas cosas, que hay otra gente que no. Nuestros papás pues no van a entender pues muchas cosas, y pues también ser empáticos, pacientes y educarnos desde el ejemplo, y no desde la imposición."

¿En dónde puedo conseguir el libro de Se Regalan Dudas?

Sólo decir que nuestro libro lo pueden obtener en Se Regalan Dudas.com/libro, están todos los links, está el audiolibro que nosotras narramos nuestras respuestas y que tiene contenido extra, tiene un capítulo extra. Y lo mismo con el e-book, que está en todas las plataformas digitales, y que nada.

Foto de portada: Instagram @la.mimirosa y @seregalandudas

