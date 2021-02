Conoce más acerca de Manuela Picq, la esposa de Yaku Pérez

Manuela Lavinas Picq, una francesa nacida en 1977, con nacionalidad brasileña y ecuatoriana. En 2004 ingresó a Ecuador donde se desempeñó como académica de la Universidad San Francisco de Quito y colaboradora regular de Al Jazeera English entre 2011 y 2014. En el 2013, en una ceremonia ancestral se casó con Yaku Pérez.

¿Cómo conoció Yaku Pérez a su compañera de vida y lucha: Manuela Picq?

Yaku Pérez, conoció a Manuela Picq a finales del año 2012 cuando el atravesaba un momento muy doloroso que fue la perdida de su esposa Verónica Cevallos, quien falleció después de varios meses internada a causa de un cáncer terminal.

Nunca pensó que iba a perder a su esposa Verónica. Ella fue una extraordinaria mujer, asegura. Estuvo junto a él en cinco detenciones, tres durante el Gobierno de Rafael Correa. "Recuerdo que tomaba la dirección del movimiento y lo hacía mejor que yo, con esa fuerza que tienen las mujeres, con esa mezcla de ternura e irreverencia" expresó Yaku.

Picq era era corresponsal de la cadena Al-Jazeera e investigaba sobre la consulta indígena. Había encontrado información sobre lo que hicieron en Victoria del Portete. Y lo buscó a Pérez para entrevistarlo. Mantuvieron contacto a través de Internet en algunas ocasiones y entre esas conversaciones fue naciendo el amor, 6 meses después iniciaron una relación.

¿Cómo es la relación?

En el 2015 en un matrimonio ancestral Manuela y Yaku se casan en un ritual de la cultura cañarí, un ritual que no es reconocido por la ley ecuatoriana. Sin embargo, continua su relación y como manifiesta Pérez, en varias ocasiones "Manuela me shungó", es mi soporte y mi compañera de lucha e ideales.

Son casi 8 años de relación donde han compartido la irreverencia hacia el poder, el activismo comunitario, la protesta social y la academia. Por esa “química” que hay entre los dos es que se mantienen juntos.

Ella viajó hacia Cuenca, se adapto a todos los cambios, amante del frio, a ella le fascina el páramo, es parapentista, por eso ha estado en el Cayambe, Chimborazo, Quinsacocha.

¿Cómo es Manuela Picq?

Es una académica, pero más que nada es una mujer sensible e irreverente. También es feminista. Se levantan todas las mañanas en Cuenca, antes de las 05:00 a escribir. A las 06:00 van a trotar, luego desayunan y hacen yoga, como ella le enseñó, para relajarse.

"Aún no aprendo a hablar cuatro idiomas como ella", admite Carlos, quien al hablar acerca de su compañera se le nota un brillo especial en sus ojos. No han pensado en tener hijos aún ya que ella respeta y quiere mucho a las dos hijas de Yaku y no pretende reemplazar su cariño.

Dos años estuvieron separados ¿Por qué?

En agosto del 2015, la francesa Manuela Picq fue detenida y golpeada mientras marchaba con su pareja Yaku Pérez durante una jornada de protesta contra el gobierno del entonces presidente Rafael Correa.

Su visa fue revocada y pese a interponer recursos judiciales tuvo que abandonar el país luego de 11 años. Tras salir del Ecuador se integró a la asociación Académicos en riesgo. Luego con apoyo de la Unión Europea, siendo en su parlamento donde denunció su caso de deportación.

En Guatemala laboró con la Asociación de Abogados Maya y al final en Amherst College.​ Regresa al Ecuador el 15 de Enero de 2018, tras la llegada del actual presidente Lenin Moreno gracias a la ruptura del movimiento 35 alianza país.

¿Cómo fue el reencuentro después de casi 3 años separados?

“El ‘shungo’ empieza a latir con más intensidad de la emoción”, declaró Pérez Guartambel horas antes del reencuentro con ella, que le ha acompañado no solo en su vida sentimental sino en la lucha por los Derechos Humanos, por los de la naturaleza y, sobre todo, de los pueblos y nacionalidades indígenas con los que Picq se ha identificado.

Pérez estuvo esperándola en el aeropuerto de Quito con amigos de la pareja y otros representantes de le Ecuarunari, celebraron su llegada con música, una bandeja de capulíes y un ritual para limpiar las malas energías.

Picq dijo que espera que el Gobierno del presidente Lenin Moreno reconozca su matrimonio ancestral con Yaku Pérez y se le otorgue una visa de la Mercosur, además de la visa de amparo familiar.

El candidato presidencial de Pachakutik, Yaku Pérez, y su antigua novia, Manuela Picq, en Tik Tok. https://t.co/YS8GgckJkV pic.twitter.com/u8TlXGm6Ni — La República EC (@larepublica_ec) January 8, 2021

Actualmente continúan juntos apoyándose para los comicios que se realizaron el 7 de Febrero, en redes sociales, hemos sido testigos de su complicidad y apoyo.

Más en Nueva Mujer:

5 maneras románticas de decorar tu mesa para una cita de San Valentín con estilo Improvisa una cita de San Valentín en casa decorando de manera elegante tu mesa para deslumbrar a tu pareja.

No quiso esperar más: Mujer de 35 años se casa con ella misma en una insólita boda Meg Taylor Robinson dio un ejemplo de amor propio, tras una ruptura amorosa.